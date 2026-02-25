鍾欣潼總結2025年驚爆養生次數保狀態　自封：我係急救浪漫主義者

現年44歲的鍾欣潼（阿嬌）一向是圈中公認的零死角美女，雖然早年曾受荷爾蒙失調困擾，以致身形時胖時瘦，但出眾神顏仍獲網民力撐「阿嬌胖過、瘦過但沒有醜過」。TWINS今年迎來成軍25週年，阿嬌早前回港出席Fans見面會時，更被發現已悄悄瘦回巔峰狀態，不少網民驚嘆阿嬌「是怎樣瘦下來」。近日，阿嬌在社交平台拍片總結2025年，當中揭露了她過去一年的減肥歷程。

阿嬌早前回港出席粉絲見面會。（IG@q_gill）

身形重回巔峰。（IG@q_gill）

阿嬌拍片總結2025年。（小紅書截圖）

挑戰「16+8」飲食及戒糖

片中，阿嬌以一身粉色針織上衣亮相，顏值爆燈、身形纖瘦，狀態大勇，她感嘆時光飛逝：「這一年也過得太快了吧！『嗖』一下就沒了。」雖然她自嘲有時候靜下來想，會覺得自己好像什麼都沒幹，但其實也很「充實」。飲食調養方面，阿嬌透露曾嘗試「16+8飲食法」共7天、開展「戒糖計劃」3天，甚至挑戰過「早睡計劃」2天。不過，性格率真的她最後得出一個結論：「我還是要吃宵夜！」

阿嬌公開了在2025年，飲食調養方面，曾嘗試「16+8飲食法」共7天、開展「戒糖計劃」3天，甚至挑戰過「早睡計劃」2天。（小紅書截圖）

但自爆都是戒不了宵夜。（小紅書截圖）

除了飲食，阿嬌對護膚亦有一份堅持。她透露去年3月又站在鏡子前，對著自己說：「真的要勤力敷面膜了」，並笑言這句「台詞」與過去五年一模一樣：「我真的是個執著於急救的浪漫主義者。」

阿嬌勤敷面膜保持靚樣。（小紅書截圖）

阿嬌自封是一個執著於急救的浪漫主義者。（小紅書截圖）

堅持養生105次 戒酒成功率驚人

談到健康，阿嬌曾講過要好好愛自己。她紀錄了去年「堅持養生」高達105次，戒酒的成功率更接近90%，滿意地表示：「現在的皮膚狀態，感覺保持穩定，都是好好調理的功勞哦。」不過，阿嬌自爆亦有「美中不足」的地方。她笑稱去年一共購買了14支口紅，但真正用完的只有0支，其餘的都散落在屋內各個角落，展現了可愛率真的一面。

阿嬌紀錄了去年「堅持養生」高達105次，戒酒的成功率更接近90%。（小紅書截圖）

阿嬌為自己頒「年度最佳養生獎」。（小紅書截圖）

寵物與粉絲成最大動力

阿嬌自言在經營社交媒體方面也沒有偷懶，去年共分享了65條日常動態，當中愛犬KUMA的出鏡率極高，足足佔了15次。她更透露去年遛狗超過1000次，並為KUMA添置了15件新衫，直言：「被小狗治癒的生活很幸福。」

阿嬌自言在經營社交媒體方面也沒有偷懶，去年共分享了65條日常動態，當中愛犬KUMA的出鏡率極高。（小紅書截圖）

阿嬌直言：「被小狗治癒的生活很幸福。」（小紅書截圖）

另外，阿嬌指粉絲的愛亦是她前行的動力。阿嬌表示去年收到了200多封粉絲寄來的信，每一封都有認真閱讀：「能被大家一直記著、支持著，真的很感動。想把最真實的一面展示給大家，也想好好回應每一份喜歡。」

阿嬌表示每封粉絲的信她都有認真閱讀。（小紅書截圖）

阿嬌感激粉絲支持。（小紅書截圖）

阿嬌回望2025年，形容自己是一邊學著愛自己、認真生活，一邊在事業上慢慢「破局」。雖然看似忙碌，其實收穫很多。對於2026年，阿嬌淡定說：「40+的鍾欣潼不慌不忙，2026年，我會繼續帶著熱愛往前走！」並祝福大家新年快樂。網民紛紛留言大讚：「好靚」、「嘿嘿，又瘦了，又美了」、「神顏呀」、「第一次聽到有人認認真真把平台式年終總結說出來，好可愛」、「好厲害！」、「鍾欣潼你是最棒的」！

阿嬌回望2025年，形容自己是一邊學著愛自己、認真生活，一邊在事業上慢慢「破局」。（小紅書截圖）