55歲天后激罕獻聲「寶刀未老」　曾與彭羚鄭秀文競爭激烈

90年代紅極一時、憑多首「慘情歌」奠定樂壇地位的李蕙敏（Amanda），近年將重心轉移至家庭，鮮有在幕前大開金口。不過，近日Amanda驚喜為歌手馬天佑（Mayao）的全新單曲《一世人做一次傻仔》Cover，久未露面的她不僅保養得宜，其極具標誌性的獨特聲線更是「寶刀未老」，狀態大勇。



驚喜獻聲撐馬天佑 「寶刀未老」狀態大勇

影片中，Amanda以一身型格休閒打扮示人，氣息極佳，完全看不出已經55歲。當她一開口演唱，那把充滿厚度與感染力的聲線瞬間懾住網民耳朵，不僅將歌曲的情感拿捏得恰到好處，更唱出了另一番歷盡千帆的獨特韻味。

曾經在蓬勃的樂壇佔過一席位！（IG截圖）

開金口！（IG截圖）

憑《你沒有好結果》爆紅 在樂壇奠定地位

回顧李蕙敏的演藝生涯，絕對是香港娛樂圈的經典傳奇之一。她17歲出道，及後與區海倫組成「Echo」樂隊，拆夥後作個人發展。1995年，她憑由黃偉文填詞的《你沒有好結果》及《活得比你好》兩首神級慘情歌平地一聲雷，紅遍大街小巷，橫掃多個樂壇大獎，成功在樂壇奠定地位，與彭羚和鄭秀文競爭激烈。

今年李蕙敏仍有出席不少活動

李蕙敏於1998年加入寶麗金時獲校長看好會拿「最受歡迎女歌手」獎，不過至今仍未奪得這個獎項。。（IG/ @amanda_lee_wai_man）

李蕙敏暫替陳慧嫻擔任評審。

走出童年陰霾組織幸福家庭 領養愛子視如己出

李蕙敏在21歲時才驚悉自己是被收養的，這個秘密讓她大受打擊。更不幸的是，她的養母性格火爆，動輒打罵，大力拉扯她的頭髮是家常便飯，讓她的童年充滿陰影。在出道後，她終於無法忍受而離家出走，與養母的關係一度冰封十年。直到後來養父因癌症離世，養母又患上腦退化症，母女關係才慢慢破冰。但幸運的是，她最終遇上了對的人。她於2013年嫁給英籍商人Serge Micallef，成為幸福人妻。Amanda婚後以生一子一女為目標，可惜她試過兩次人工受孕也不成功。直到2019年Amanda向傳媒公布好消息，她終於一圓做媽媽的心願，領養1歲大的男孩Michael。

在感情路上浮浮沉沉，Amanda終於找到自己的幸福。（龔嘉盛攝）

Wyman與Amanda 識於微時。（FB圖片／Amanda Lee 李蕙敏）

Amanda最後情定外國人。（FB圖片／Amanda Lee 李蕙敏）