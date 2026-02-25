劉溫馨大爆與龐景峰斷情真相　承認主動提分手：大家性格唔係好夾

35歲前港姐、前TVB女藝人劉溫馨，與錢小豪兒子龐景峰的戀情自2024年公開認愛後，一直以高調甜蜜形象示人，去年更被爆已有求婚計劃，如今卻在情人節後同步於社交平台疑發「分手宣言」。

龐景峰與劉溫馨曾雙雙出席活動。（葉志明攝）

劉溫馨發文「回歸一個人的簡單」

劉溫馨日前在社交平台上載一張心形雲朵照，配文寫道：「有些故事留在昨天，有些溫柔留給自己。往後的日子，回歸一個人的簡單，2026重新出發，學會更愛自己。」字裏行間盡是離愁，當中的「回歸一個人的簡單」一句，更被解讀為親自宣告回復單身，畫清界線準備重新出發。同日，龐景峰亦在Instagram限時動態上載一張意味深長的圖片，上面寫着：「不可取替的關係中，彼此認定的專一、彼此等待的渴慕、彼此相屬的期盼！」

不少網民認為，這段說話是男方「有感而發」，質疑是否暗示這段感情之所以告終，與「專一」有關；有留言直指：「呢個timing講專一，好難唔令人多想。」不過，龐景峰與劉溫馨拍拖以來，有傳龐母郭秀雲對劉溫馨印象麻麻，甚至被指較喜歡兒子的圈外前度，但郭秀雲事後否認「棒打鴛鴦」。

劉溫馨與前男朋友龐景峰出席ViuTV全新真人秀節目《大力情人》記者會。（葉志明攝）

劉溫馨認向龐景峰提分手

今日（25/2）劉溫馨現身旺角出席活動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「的確係我提出分手，經過心思熟慮之後先做咗呢一個決定嘅。我哋拍咗差唔多兩拖，我覺得大家性格唔係好夾，我覺得大家分開係會好啲，同埋我覺得感情嘅嘢好難一言兩句就講清楚，始終大家一齊感情嘅嘢就係兩個人嘅事，所以我唔想回應太多。」

被問到男方個性是否比較似小朋友？劉溫馨表示：「呢個我唔做評論。（對方發文似有暗示你唔專一？）我哋之間絕對冇呢個問題，大家望到嗰兩隻字太敏感，所以令人有啲誤會。（你有咩感受？）佢咁寫係會令人誤會咗。（誤會咗你唔專一？）係得確令人誤會咗。我想喺呢度澄清，我哋兩個之間冇呢樣嘅問題，大家絕對冇第三者嘅問題。（分手再見亦是朋友？）呢一刻好難答呢個問題，我祝福佢。（外間指男方媽咪棒打鴛鴦？）呢個都唔係事實，已經回應過。（你同佢媽咪相處如何？）呢個我唔做回應，因為我覺得係兩個人嘅事，就唔好牽連其他人，我想講嗰個唔係事實。」