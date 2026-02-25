放學後戲劇班｜金泰梨首固定綜藝　教村校學生演戲竟與崔顯旭口角

全新實境節目《放學後戲劇班》甫開播便掀起網上熱討，除了打正旗號「金泰梨首部固定綜藝」外，節目更邀得演員崔顯旭和康男客串助教、知名音樂製作人Code Kunst擔任戲劇舞台的音樂總監，陣容鼎盛！節目中金泰梨與學生的互動更讓觀眾非常感動，觀眾即可透過Viu緊貼進度。

接拍綜藝契機

《放學後戲劇班》以一間鄉村小學裡唯一的課後戲劇班為舞台，記錄了戲劇班老師金泰梨與鄉郊孩子們如何透過戲劇，找回最純粹的感動。金泰梨出發前透露了首度接演綜藝只因初心：「我一直在想，如果能夠在更年輕的時候，小學、中學、甚至高中就有這種（演戲）經驗，我會變得多不一樣呢？我覺得青少年能夠學習話劇應該很不錯，所以就有了這個念頭。但問題是⋯⋯我擅長的只有演戲，當老師真的很難，我私下請教了好幾位前輩（文素利、廉惠蘭等），他們說『演戲就要把生活周遭的一切當作基本功』；我昨天也有跟陳善圭哥哥傳訊息，他說15年前有教過，我就說要訪問他一下！因為是第一次，全部都很困難很陌生。」於是她來到聞慶市，並要在一間只有18個學生的學校裡，組織一個由7名學生組成的戲劇社，這無疑是一項艱難的任務！

完美主義惹人憐

為了與學生初次見面，金泰梨事前做足功課，她特地準備了一場生動的獨腳戲，好讓他們提前感受戲劇的魅力！課程正式開始後，她細緻地講解了預先準備好的教材，並與孩子們進行了真摯的交流；然而首堂戲劇課結束後，她卻因為緊張而感到遺憾：「課程進行得比我想的還要順利，我制定的課程計劃全都完成了，小朋友回家前也開心地跟我說再見，但我突然覺得很空虛，我很不滿意。」有網民對此感到痛心：「她知道沒有完成自己滿意的樣子」、「完美主義者真的很累」、「金泰梨的性格很立體，會笑會哭會思考」；不過亦有網友指出：「小朋友非常可愛很純真」、「好久沒看到這麼天真純粹的孩子了」，讓人非常關注接下來的播出！

金泰梨早年的演出。

崔顯旭驚喜亮相

正當金泰梨陷入自我懷疑之際，助教崔顯旭驚喜加入，氣氛頓時變得輕鬆起來；二人曾於人氣劇《二十五，二十一》有過精彩對手戲，這次「售後同框」讓不少劇迷直呼「太夢幻」、「夢回2022年」！崔賢旭透露和金泰梨關係親近：「我和泰梨姐姐相識了三、四年，是很熟的姐弟，唯一能夠讓我傾訴煩惱的人就是她。」金泰梨則憶述：「那時我真的非常愛管閑事，因為我很希望他能夠順利發展，所以一直抓著他給了很多建議。」兩人展現出無可比擬的姐弟默契，金泰梨則在追求高品質作品和與孩子們共度歡樂時光之間左右為難，最終她與崔顯旭傾訴心聲直至深夜！崔顯旭不但在節目中展現了私下傻氣一面，預告更見他和金泰梨雙雙落淚，使觀眾不禁期待他們將如何共同譜寫一段成長的故事。

姐弟爭執爆口角？

第二堂戲劇課在助教崔顯旭的幫助下順利進行，然而下集預告卻充滿了緊張感，兩人似乎在教學上產生矛盾，崔顯旭直言：「我雖然不知道你哪裡滿意、哪裡不滿意，但我覺得我該做的都做了。」金泰梨則表示：「你所做的部分，我沒有百分百滿意的！」崔顯旭隨後反擊：「我哪有辦法讓你百分百滿意？不然你覺得誰會讓你百分百滿意呢？」到底姐弟二人能否捱過爭執呢？就要留意接下來的播出了。

兩人在教學上產生矛盾，崔顯旭直言：「我雖然不知道你哪裡滿意、哪裡不滿意，但我覺得我該做的都做了。」金泰梨則表示：「你所做的部分，我沒有百分百滿意的！」