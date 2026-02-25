霍啟山疑與娜然同遊意大利後現身香港　女方零遮掩推測一同回港

香港名門望族，霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲的二兒子霍啟山，他跟內地女星娜然傳秘戀多時，繼在日前她疑與霍啟山同遊意大利某美術館被網民偶遇後，近日她就現身香港被捕獲，還大方地與網民合照，令不少網民不禁猜測她似乎是跟隨霍啟山的腳步一同回港，引起網民們諸多猜想。

霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人）。（郭晶晶微博圖片）

娜然疑與霍啟山同遊意大利

在日前，有網民就在意大利偶遇娜然疑與霍啟山身穿同色系外套同遊某美術館，還聲稱同行者還有霍震霆、弟弟霍啟仁夫婦，大家排着隊地觀展，氣氛融洽，娜然融入霍家家庭活動中，因而傳出疑好事近。

娜然疑與霍啟山在意大利某美術館被偶遇 。（微博圖片）

娜然疑跟隨霍啟山回港

而在農曆大年初五足球界就舉行賀歲盃，港隊迎戰南韓的FC首爾，身為足總主席的霍啟山自然有出席該盛事，還被不少網民捕捉到其全程笑容滿面，心情特別好。同時，娜然又被發現現身香港，還大方地與網民合照，相中的她以休閒Look上陣，綁着馬尾髮型，五官精緻立體，身材高挑纖瘦，相當漂亮。

霍啟山出席足球馬年賀歲盃 。（小紅書圖片）

娜然在香港被偶遇。（小紅書圖片）

娜然疑與霍啟山同遊意大利某美術館後，又這麼巧現身香港被捕獲，所以有不少網民就猜測她疑跟隨霍啟山回港，令大家不禁猜測指有一種戀情坐實了的感覺。

二人非首次傳緋聞

事實上，娜然已不是第一次與霍啟山傳出緋聞，就在去年霍啟仁於玉龍雪山舉辦婚禮時，她亦獲邀請出席，並被指與霍啟山同坐親屬核心區域，當時已傳出他們已秘密相戀了一年多了，甚至有網民指在前年時，已於峇里島見過他們同框。

霍啟山同娜然在去年傳出緋聞。（微博圖片）

娜然被指深情注視霍啟山。（微博圖片）