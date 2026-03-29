鄧洢玲阿旦開箱兩房一廳「安樂蝸」　淘寶傢俬勁貼地：這才是家

不少圈中藝人都喜歡在社交平台大晒豪宅、闊太生活。不過，現年41歲的鄧洢玲（阿旦）近日卻反其道而行，親自拍片開箱自己的「兩房一廳」新居！難得有藝人不是炫耀幾千呎獨立屋，而是開心分享自己用心佈置的貼地「安樂蝸」，引來不少網民大讚阿旦夠貼地真實，影片更充滿生活氣息！



花了不少心思收納！（截圖）

兩房一廳空間見使 大玩地台櫃盡顯收納心思

阿旦近日在其YouTube頻道「Elaine Egg」上載了一條Home Tour短片，大方公開新居全貌。阿旦的新居為「兩房一廳」格局，雖然並非萬呎豪宅，但在她的精心佈置下卻顯得非常溫馨實用。為了增加收納空間，阿旦在客廳和睡房都大量採用了地台櫃設計，將衣物、珍藏品以至生活雜物通通隱藏起來，令視覺空間更加廣闊。她更笑言自己有不少「淘寶傢俬」及實用的收納好物，絕對是精打細算。

阿旦這次大方分享貼地「安樂蝸」，不賣弄奢華。（截圖）

客廳！（截圖）

廁所。（截圖）

廚房！（截圖）

睡房！（截圖）

露台歎啡超寫意 網民激讚：這才是真正的家！

阿旦的主人房設有套廁，衣櫃設計更細心地加入了燈帶照明；而廚房方面則五臟俱全，各種家電及廚具擺放得井井有條。阿旦更特別提到新居的露台，雖然需要費神清潔打理，但她非常享受在那裡喝杯咖啡、晚上看看風景，相當寫意。阿旦這次大方分享貼地「安樂蝸」，不賣弄奢華，只分享真實生活質感的舉動，獲得不少網民激讚：「呢啲先係真正嘅家！」、「好有生活品味」、「比起晒豪宅，更鍾意睇呢啲貼地分享」。