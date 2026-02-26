53歲天王婚變轟動全城終全面復出？　出席開工飯與兩前妻各行各路

現年53歲的鄭中基去年6月與前有線主播余思敏（Sammie）驚爆結束長達14年的婚姻後，當時有傳鄭中基與前經理人何慶湘捲入感情風波，鄭中基亦因赴美戒酒，行蹤漸變低調。來到新年，有人目擊鄭中基帶仔女遊新加坡環球影城，同行還有一名女子，有報道指他為鄭中基胞妹，兩人一齊坐過山車，鄭中基亦似乎已走出陰霾，氣色好心情大靚！日前鄭中基的「機動電視台RTV」搞開工飯，鄭中基亦現身大合照，新一年似乎要復出！

鄭中基與前妻余思敏一家四口。(ig圖片)

鄭中基突然宣布與經理人何慶湘中止合作關係，並指對方工作和道德操守有問題，但有指二人一直未斬纜。（Facebook@Ronald Cheng 鄭中基）

鄭中基出席開工飯勁精神

作為機動電視台RTV老細，鄭中基相當愛錫員工，近日機動電視台Instagram上載一張開工飯大合照，鄭中基與逾10位員工一齊食開工飯。鄭中基坐在枱尾正中間，笑容滿面，心情相當不錯！機動電視台祝大家「開工大吉」，鄭中基亦以心心留言回應，不少人亦指好掛住鄭中基，「好耐無見大佬啦，好掛住呀」、「好掛住大佬」、「大佬好耐無見啦！」

鄭中基出席婚禮。（小紅書）

鄭中基新年現身新加坡環球影城玩。（小紅書）

鄭中基兩段婚姻轟動全城

鄭中基婚變的導火線追溯至2024年8月。當時鄭中基突然公開指控經理人何慶湘工作及操守有問題，宣布終止合作，並表示將赴美戒酒。而在鄭中基宣布與何慶湘中止合作前，余思敏曾在IG貼出一張疑似地毯的相片，並標註老公鄭中基、何慶湘、工作人員Stephanie及機動電視台。當時余思敏疑意有所指有大事將要來臨，惹起網民多方揣測，「神探」上身指地毯款式是出自北角某酒店的同款，並猜測余思敏是否捉姦在床，隨後更傳出何慶湘懷孕等負面消息，不過三位當事人均未有作出回應。

鄭中基於《行運超人》飾演斷蟹展露喜劇天份。（電影截圖）

鄭中基上一段婚姻同樣轟動，鄭中基曾與蔡卓妍（阿Sa）合作電影《追擊8月15》而傳出緋聞，並於2006年在美國洛杉磯秘密結婚，可惜這段婚姻維持了約四年，最終因雙方在性格分手。2010年蔡卓妍和鄭中基一起召開記者會，公開承認結婚與離婚的事實，隱婚震驚娛樂圈。

鄭中基同員工食開工飯！（IG@rtv_runningteam）

鄭中基罕有現身畀心心。（IG@rtv_runningteam）

鄭中基與阿Sa於2010年3月宣布離婚，2011年7月便與大肚的余思敏結婚，中間只相隔了一年四個月，而同年10月余思敏更誕下女兒Emma。（fb@Ronald Cheng 鄭中基）

阿SA蔡卓妍。（IG：@choisaaaa）