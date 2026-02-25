邱晴潛水衣胸前拉鍊打開辣爆身材成焦點　大爆導演要求：有啲凍

邱晴離開無綫之後，事業反而愈走愈順！她最近加盟HOY TV，參與拍攝全新旅遊節目《女行團》，遠赴越南富國島取景。節目未出街已經掀起熱話，全因邱晴在鏡頭前大曬火辣身材，潛水環節更被封為「胸湧驚喜」。

邱晴「胸湧驚喜」。（IG@dear.yc）

邱晴（IG@dear.yc）

邱晴早前在社交平台分享富國島拍攝花絮，雖然身穿看似保守的長袖潛水衣，但她巧妙拉低胸前拉鏈，瞬間釋放出驚人視覺衝擊力，傲人曲線連同修長美腿構成完美比例，令網民眼前一亮，紛紛留言：「睇到噴鼻血！」、「呢個角度真係無得輸！」。出鏡拍攝新節目，憑著一身火辣身材同甜美笑容，即刻成為焦點！鏡頭前既有自信又自然，令不少網民大讚「靚過以前喺TVB時多倍」，更有人串爆無綫：「咁樣都放人走，真係睇漏眼！」

傲人曲線連同修長美腿構成完美比例。（IG@dear.yc）

今日（25/2）邱晴現身旺角出席活動，接受《香港01》訪問時笑言：「其實本身我就唔係好熟水性嘅，我就覺得潛水衣厚啲會好啲囉，因為有啲凍。（你唔打開個拉鍊咪唔凍囉？）其實係導演要求。（自己覺得尷唔尷尬？）冇呀，認住個節目效果會好啲，所以冇諗咁多囉。（係臨場加，還是一早講定？）都係到時執生。（網民話你收收埋埋以前唔見！）5年前嘅我，梗係行可愛路線，而家就行成熟路線。」

邱晴今日出席活動。（陳順禎攝）

邱晴狀態大勇。（陳順禎攝）

