游飈逝世｜黑妹感痛心 稱與對方相識超過二十載：佢家人節哀順變

資深TVB綠葉演員游飈於2026年2月24日晚10時前因腦出血不治，享年57歲，遺下妻子及女兒游鎧玥（游菜）。

突發病逝

游飈於2月12日在辦公室與銷售部員工黃文標見客時，突然不適伏案，要求送院，送醫前已半昏迷。 他被送往伊利沙伯醫院急症室，診斷為突發性腦幹出血，接受開顱減壓手術，但因顱壓持續偏高，經第二次手術仍未醒來，最終在親友陪伴下離世。

好友黃文標證實噩耗，透露游飈送醫途中已呈半昏迷狀態，搶救13天後宣告不治，消息震驚香港演藝圈。

黑妹姐今日出席活動。（陳順禎攝）

演藝生涯回顧

游飈1989年入TVB，參演逾百部劇集，以飾演小混混及反派聞名，被譽為「御用爛仔」及「綠葉王」。 他曾在《大時代》一人分飾三角、《神鵰俠侶》、《封神榜》、《搜神傳》中飾水妖城主杜三等經典角色，演技深入民心。

游飈離世黑妹姐感到難過。（陳順禎攝）

相識超過二十年

黑妹姐（李麗霞）今日（25/2）現身旺角出席活動，接受《香港01》訪問時感到愕然：「其實我初四先返嚟，一直都忙，有啲活動要表演，直至尋晚同阿媽食飯，然後跟住返去瞓覺，今朝又要一早起身整理，然後嚟呢個活動，我同游飈都識咗二十幾年，但呢幾年大家都少咗聯絡。」

對於游飈突然逝世，黑妹姐感到哀傷：「其實近來都聽到少呢啲消息，我個心係好唔舒服，希望佢家人節哀順變，人生就係咁，咁所以最緊要係健康。」