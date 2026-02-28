TVB花旦靚女家姐驚喜露面　曾為廣告女神嫁「古惑仔」退出幕前

譚凱琪（Zoie）在2020年與拍拖8年的圈外男友莊日宇結婚，婚後誕下一女Gabri，一家三口幸福美滿。早前適逢農曆新年，譚凱琪在社交平台分享與家人齊齊睇煙花的靚相，並寫道：「一家人團聚過新年🧨心裡滿是感恩，together is the best place to be♥️新一年繼續笑住過😬喺度㊗️大家家庭和樂 笑口常開 身體健康❣️」當中她更激罕與家姐譚凱欣（Nicole）合體出鏡，令人驚喜！相中所見，頭戴Cap帽的譚凱欣保養得宜，皮膚白滑緊緻，兩姊妹一樣靚女！

譚凱琪（Zoie）慶祝生日。（IG@zozotam1o1o）

譚凱琪在劇集《俠醫》中飾演張曦雯的自閉症家姐穎茵。（IG@zozotam1o1o）

譚凱琪激罕與家姐譚凱欣（Nicole）合體出鏡。（IG@zozotam1o1o）

兩姊妹十足「餅印」一樣！（微博@譚凱欣Nicole）

譚凱欣曾拍陽光檸檬茶廣告

譚凱欣曾在1991年拍攝陽光檸檬茶廣告，憑清純形象迷倒不少男士，其後她進軍電影圈，曾參演《新殭屍先生》、《五個寂寞的心》、《飛虎雄心》等，直至2005年與「蕉皮」朱永棠結婚後退出幕前，婚後育有兩女，專心做幸福人妻！

譚凱欣曾在1991年拍攝陽光檸檬茶廣告。（YouTube影片截圖）

曾參演《新殭屍先生》。（影片截圖）

曾參演《新殭屍先生》。（影片截圖）

2005年譚凱欣嫁給「蕉皮」朱永棠後就退出娛樂圈，兩公婆結婚多年非常恩愛。（微博@朱永棠Jason）

朱永棠在電影《古惑仔》中飾演「蕉皮」。（劇照）

朱永棠近年全力在內地發展。（影片截圖）

譚凱欣婚後退出幕前去年進駐小紅書

雖然譚凱欣已退出幕前多年，但去年12月她就宣布進駐小紅書，拍片分享日常生活、旅行短片、美食等等，對於在事業上升期淡出幕前，她就坦言：「其實人生沒有標準的答案，把時光留給家庭，看着女兒長大，這份煙火氣裏的堅定，才是最珍貴的收穫。」她更與老公朱永棠夫妻檔拍片，兩公婆一起「探店」介紹美食，不但同樣保養得十分好，而且相當恩愛，羡煞旁人！

去年12月譚凱欣宣布進駐小紅書！（影片截圖）

兩公婆一起「探店」介紹美食。（影片截圖）

兩公婆一起「探店」介紹美食。（影片截圖）

兩公婆一起「探店」介紹美食。（影片截圖）

夫妻檔出鏡。（影片截圖）