娛圈女神三度出嫁誕三女　16歲細女搭飛機播片被斥唔戴耳機嘈到人

現年55歲的鍾麗緹在跟劉德華合作的《至尊三十六計之偷天換日》及周星馳的《破壞之王》後，奠定了性感女神的位置。鍾麗緹有過三段婚姻，與首任丈夫誕下長女張敏鈞（Yasmine），與第二任丈夫誕下二女張思捷（Jaden）及三女張凱琳（Cayla），成為人母後美貌不變！據知鍾麗緹身家豐厚，多年前到北京發展買下當地一間三層獨立屋，住豪宅周遊列國，是圈中有名的富婆。日前鍾麗緹在機場向粉絲大派利是，十分熱情。

鍾麗緹坦然豁達面對年齡問題。（鍾麗緹微博圖片）

女兒們遺傳了她的良好基因。（鍾麗緹微博圖片）

鍾麗緹機場豪派利是

鍾麗緹近日回國，有人到機場接機。鍾麗緹推住三件大行李，離遠見到粉絲已迎前準備打招呼。她又在名牌手袋中摷出利是，笑面迎人彎腰派給等候已久的粉絲，又祝大家恭喜發財，相當客氣！鍾麗緹一共派了三封，大家最在意金額有幾多，有人猜測是800蚊或100蚊，亦有人認為：「多少錢都很好了，她每次笑都很帶動人」。

另外有人搭飛機時指見到鍾麗緹16歲細女Cayla，坐在隔籬的Cayla被斥播片太大聲，被勸後較返細聲。有人認為肯聽勸已經好好。

重現美人魚經典一幕。（鍾麗緹微博圖片）

鍾麗緹。（鍾麗緹IG圖片）

鍾麗緹嫁細11歲張倫碩「老少配」曾難抵壓力爆喊

鍾麗緹2016年與張倫碩結婚，由於老公比她小11歲，兩人為這段「老少配」承受不少壓力。張倫碩早年曾被傳因錢而接近鍾麗緹，他亦有作出回應否認，表明自己受到的關注度沒有那麼大而已，且自己也有演出工作有收入。而鍾麗緹曾在直播間被斥張倫碩比她年輕，她又不能生孩子，兩人的感情遲早離婚，鍾麗緹難抵壓力爆喊，指：「我原本不在乎，但說的人太多，我也不能裝作沒看見。」她又說已經盡可能健身和美容，保持最好狀態：「所以你們不要再說我了！太累了！」

鍾麗緹機場派利是。（小紅書）

講恭喜發財。（小紅書）

Keep得好好！（小紅書）

靚女又Nice！（小紅書）

有網民指坐在鍾麗緹細女隔籬，指她沒有聲音播片太大聲。（小紅書）

有點嘈。（小紅書）