梁烈唯生鐵鑊炒飯　被揶揄鑊都未開炒蛋勁老：蔡瀾見到都彈起身

梁烈唯（曾改名：梁競徽）監製及主演的馬來西亞賀歲片《媽媽又要嫁》早前上映，為了宣傳，唯唯與其他主角林盛斌（Bob）、陳山聰等都在當地落力宣傳，唯唯更是親自下廚冧觀眾。日前他們現身馬來西亞一個美食廣場餐廳，為了呈現「媽媽的味道」，唯唯即席表現炒飯，見他加了蛋、三色豆、蝦等材料，用右手揸住厚重生鐵鑊、左手揸炒勺，功架十足且一臉專注，更拋了幾下鑊，足見有煮開飯而且雙手夠力，他回應主持時還笑言，做演員未必時時有工開，自己會去餐廳做「替手」，被主持指他愛開玩笑。

馬來西亞賀歲片《媽媽又要嫁》早前上映，身為監製的梁烈唯（左二）與林盛斌、陳山聰、伍詠薇等去到當地宣傳。（IG@ oscarleung326）

唯唯在馬來西亞親自下廚冧觀眾，炮製炒飯。（網上影片）

唯唯用右手揸住厚重生鐵鑊、左手揸炒勺，功架十足（網上影片）

網民錯重點指生鐵鑊未「開」 黐底有金屬味食落肚冇益

不過有網民就指出，唯唯炒的蛋過老過熟，重點是他手上的鐵鑊仍未「開鑊」，鑊上有銀灰色圈！一般生鐵鑊第一次使用前，需要先「開鑊」，即用油的高溫燒成一層天然的不沾塗層、建立第一層保護膜，並清走防鏽油；否則煮食時很容易有金屬味、黐底、煮出黑水甚至是生鏽，食落肚當然冇益。由於在他炒飯的位置前，有一塊寫著已故才子兼美食家「蔡瀾」名字的板，有網民就說：「蔡瀾見到都嚇到彈返起身」

他用生鐵鑊炒蛋，可惜被指隻鑊未開鑊，炒蛋勁黐底。（網上影片）

唯唯親自炒飯。（網上影片）

唯唯一臉專注，一邊炒飯時已有現場群組大叫：「好香！」（網上影片）

他更拋了幾下鑊，足見有煮開飯而且雙手夠力（網上影片）

他更拋了幾下鑊，足見有煮開飯而且雙手夠力（網上影片）

阿Bob都忍唔住偷食。（網上影片）

唯唯回應主持時還笑言，做演員未必時時有工開，自己會去餐廳做「替手」。（網上影片）

陳山聰幫手伴碟。（網上影片）

中間加了髮菜的那碟，就是唯唯親自炮製的發財飯。（網上影片）

陳山聰都即刻試味。（網上影片）

慘被轟獻醜不如藏拙 有網民撐責任不在梁烈唯

網民留言：「隻鑊都未開……食X曬啲蠟啦X街！炒到啲蛋咁X熟，其實係人都知你唔係專業但係又要扮專業」、「隻鑊 都未開 邊個夠膽食呀！」、「隻鑊都未熟 黐晒底啦」、「炒個飯都勁廢」、「啲蛋都推唔開」、「蛋都燶X埋先落飯，我做𡃁仔跟師傅學炒飯果陣都無佢咁衰」、「就算比隻開左鑊既佢炒到咁都係比垃圾桶啦」、「獻醜不如藏拙」。不過，現場確實很多圍觀市民大讚好香，亦有網民認為未開鑊錯不在唯唯，因為宣傳活動的用具或由場地提供，相信餐廳為了雅觀而不想把用過的鑊給藝人使用，結果唯唯便要用全新鐵鑊炒飯，指他已盡了力。

網民留言狠批梁烈唯。（Threads）

也有人指他鑊未開好，炒蛋炒到老晒又黐底。（Threads）

不過也有人為他平反，指新鑊由大會提供，唯唯已在自己崗位盡了力。（Threads）