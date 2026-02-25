三一萬能合｜Sica一人分飾三角　凌文龍麥沛東岑珈其影海報笑到癲

香港爆笑舞台喜劇《三一萬能合》，由凌文龍擔任創作策劃，朱栢謙與張志敏聯合執導，梁澤宇編劇，主演陣容包括凌文龍（I.T.狗）、麥沛東（正義迴廊）、岑珈其（膠戰）、何洛瑤Sica（全民造星IV）及張志敏。今日正式發布宣傳海報，三位男主角以科幻造型配合鬼馬表情，加上Sica的創意演繹，為這部爆笑舞台劇率先點燃笑彈。

《三一萬能合》故事講述三位各自背負煩惱的男人，為追求「更完美的自己」，決定接受科技融合手術，把三人的優點抽取、雜質剔除，合成一個「優化型男」。天馬行空的設定加上爆趣劇情，令幾位主演都期待滿滿。

歌影視火速掘起的Sica，今次大膽挑戰角色演繹，在劇中一人分飾三角，對她而言絕對是演技與忍笑極限挑戰，Sica說：「今次係第二次演舞台劇，上次同珈其合作，今次好榮幸可以同小龍、麥沛東合作。影海報當日，佢哋擺出好多鬼馬動作同趣怪樣，對我嚟講真係好難忍，我都想一齊搞搞震，但拍海報時我要蹲低唔準郁，又唔可以跟佢哋做趣怪表情，真係難到我。」

麥沛東表示影海報時已經笑爆咀，難以想像排戲會點。（大會提供）

凌文龍表示，首次擔任舞台劇策劃及發起人，感謝導演、演員及幕後團隊的信任與支持，讓他獲益良多。他透露早前開始圍讀時已經笑聲不斷，非常期待正式演出。小龍笑言：「今次海報造型好正，我未試過呢啲風格，影完出嚟好鬼馬，好襯今次主題。我一直都怕影相，平時要我chok樣真係笑死人。」

麥沛東則指，與拍檔們已迅速建立默契：「影海報時已經笑爆咀，難以想像排戲會點，一定笑到攰。大家都係搞笑擔當，完全唔擔心演出，反而驚忍唔住笑。」他又分享：「珈其啱啱做咗爸爸，會同我講育兒心得；小龍導演嘅作品我都有睇，大家傾戲劇傾得好投契。同Sica雖然係第一次合作，但都好快熟絡。」

Sica在劇中一人分飾三角，對她而言絕對是演技與忍笑極限挑戰。（大會提供）

岑珈其表示，今次班底非常好玩，舞台上一定火花四射：「大家好有默契，又肯一齊玩一齊傾，真係好期待演出。」談到海報拍攝，他坦言不容易：「影硬照要表達訊息對我嚟講好難，有壓力又冇乜信心，但最終效果好好，自己都好滿意。」

門票於2月25日早上11時於售票平台「撲飛 POPTICKET」公開發售，演期為4月10日至19日，一連10場於灣仔藝術中心壽臣劇院上演。