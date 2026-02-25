胡定欣新婚派雙封利是自爆同老公緊張預數量　被追生B：我食馬仔

新城電台於今日（25日）假黃埔商場舉行《新城廣播丙午馬年新春團拜》暨節目巡禮，不少歌手都有出席，現場星光熠熠，吸引大批市民圍觀。去年剛成為人妻的視后胡定欣亦應好友馬浚偉邀請出席團拜，相識多年的二人馬上交換開工利是。今年第一年派雙封利是的胡定欣更笑指最難忘的竟然是封利是，她接受傳媒訪問時笑指因為身份的轉變，利是的數量亦要雙倍，所以在預備時與老公都非常緊張。

胡定欣透露在準備過程當中非常緊張

胡定欣笑言往年單身只需要收「開工利是」，但今年就要同老公一齊派「雙封利是」。佢透露在準備過程當中非常緊張：「我同我嘅另一半就會好著緊夠唔夠㗎，就一路入利是一路入利是，因為嗰個數目係double嘛，仲要兩個人喎，咁係呢part幾有趣嘅體驗。」 雖然派利是派到「大出血」，但佢直言呢種雙倍嘅喜悅非常有趣。胡定欣仲鬼馬大爆，身邊有一班年紀比佢大、但未結婚嘅朋友，今年都紛紛向佢「催利是」，令佢哭笑不得，她透露預了5位數來封利是，務求令大家皆大歡喜。

將重心放在音樂同影視兩方面

談到工作計畫，胡定欣表示今年會將重心放在音樂同影視兩方面。除了4月於內地舉行個人音樂會，她還積極籌備新歌，希望能在錄音室擦出新火花，甚至希望年底能回歸香港舞台開騷。熱愛演戲的胡定欣亦坦言已經兩年沒拍劇，很想念劇組的生活，希望能遇到好劇本再次「團圓」。

好友馬浚偉全力支持

提到好友馬浚偉，胡定欣即表示他會盡全力支持：「嚟緊嘅日子我喺唱歌音樂上面需要一啲咩支持，佢一定會幫我！一定會support我！我話梗係啦今年係馬年，你姓馬嘅仲唔係你。」對於已經回復自由身的她就表示現階段什麼都會接：「其實自由身有啲咩工作有角色節目適合嘅我，都會可以去做，其實都係open嘅，總之適合我做就ok㗎。」再加上老公在背後的支持，令胡定欣絕對放心去工作，而被問到什麼時候「生返隻馬仔」時，胡定欣就風趣回應說：「我食馬仔。」

意味深長的微笑

談到好友「胡說八道會」時，胡定欣指以往都會去胡杏兒家中相聚，但是今次有幾個姐妹都不在香港，所以只派了利是給姚子羚，但被問到姚子羚與緋聞男友徐偉棟時，她即搞笑說：「我唔係好知佢啲嘢，我知道佢叫姚子羚啫。」更留下一個意味深長的微笑。