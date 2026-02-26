李蔓瑩Renee宣佈出版個人首本寫真　超狂野身材與愛貓互動

擁有逾27萬Instagram粉絲、集主持人、演員、配音員及模特兒於一身的香港多棲藝人李蔓瑩（ReneeBobo），今宣佈出版個人首本寫真《慢下來的理由》，副題為「Renee與Nigo的相互療癒」。

多棲藝人李蔓瑩（ReneeBobo），今宣佈出版個人首本寫真《慢下來的理由》。(公關提供)

這本寫真以文字及照片同步呈現，收錄Renee與愛貓Nigo的日常生活點滴、Nigo各種可愛神態、Renee的休閑照及性感形象照，並穿插她對這段「人貓情誼」的真情文字。書的核心訊息簡單而真摯，就是希望更多人願意關愛動物、珍視牠們的存在。

Renee的休閑照及性感形象照。(公關提供)

三萬元醫藥費，換來七年的相互療癒

六年多前，Renee在朋友茶餐廳附近偶然發現一間小寵物店，看到一隻患有貓癬、眼睛紅腫、口水腺閉塞、連乾糧也無法進食的病弱小貓。她在書中問道：「如果你遇到這樣的小貓，你還有信心領他回家嗎？」

Renee好錫貓貓。(公關提供)

她的答案是：毅然拿出約七千元將小貓領回，翌日即帶牠求醫，手術及治療費用高達三萬元。因為長時間抱着Nigo，Renee自己也感染了貓癬，臉和手臂都受影響。三至四個月後，Nigo完全康復，一點一點地成為她口中的「小守護者」。

因為長時間抱着Nigo，Renee自己也感染了貓癬。(公關提供)

夜裡偷公仔、守在廁所門外……Nigo的獨家愛法

書中記錄了很多只屬於他們兩個的小事。每次Renee如廁或洗澡，Nigo都必然守候門外，Renee笑言「你以為我不知道你在保護我嗎」。他還有一個偷走毛公仔的習慣，Renee第一天送他一隻藍色小熊後，三個月後某天清晨醒來，發現他竟在夜深悄悄將床頭的粉紅色小熊也叼到身邊。此後每次Renee新增毛公仔，他都會靜靜觀察一段時間，確定喜歡後才趁夜悄悄行動，如今已有一整籃親手「偷」回來的收藏。

書中記錄了很多只屬於他們兩個的小事。(公關提供)

「有你在，真好。」這句話在書中反覆出現，說的不只是Nigo，也是Renee想對每一位讀者說的。

版稅全捐流浪動物機構

Renee表示，扣除成本後，她所得的版稅將全數捐予本港流浪動物援助機構。「你不只是支持了一本書，而是在不經意之間，陪我們一起照顧或幫助更多還未被看見的牠們。」

Renee表示，扣除成本後，她所得的版稅將全數捐予本港流浪動物援助機構。(公關提供)

李蔓瑩。(公關提供)

關於作者 李蔓瑩（ReneeBobo）

李蔓瑩為香港多棲藝人，出道逾十年，身兼主持人、演員、配音員及模特兒等多個身份，曾主持ViuTV多個清談及綜藝節目，包括《對不起 標籤你》、《旅行吊靴鬼》等，在社交媒體坐擁逾27萬Instagram粉絲（@reneebobo）。《慢下來的理由》為其首本個人寫真。