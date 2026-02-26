《造星》男團成員自爆月入唔過萬　網民慨嘆遭放養：底薪都冇？

近年樂壇新人湧現，其中不少是透過選秀節目出身，單是ViuTV就捧出多隊男、女團，其中MIRROR與COLLAR資源及機會最多，吸金力強，部份成員揹住多個廣告代言。不過近日其中一位MakerVille旗下男團成員，就在網上自爆自己月入不足一萬，令人非常震驚！

事緣有網民發文問：「1997年香港🇭🇰出世嘅大家，宜家去向如何？小弟97年的，所以想聽下大家同齡人嘅生活，喺咩地方生活？過緊點樣嘅生活方式？」而男團ROVER的28歲成員陳鎮亨（亨仔）竟留言：「月入唔過萬。」

亨仔是《全民造星V》季軍，大隻、唱得、識彈琴又識彈結他，比賽後與MakerVille簽約，跟王希晉、卓金樂（Kim）、雷濠權（Jason）組成旗下首支樂隊ROVER，至今出道剛好快要兩年。這段期間ROVER都有曝光，例如在MakerVille的家族演唱會，早前的《ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華》，亦有出歌及推出團綜《ROVER 綜藝咁樣樣》等；而亨仔都有客串劇集和主持節目，因此網民都對其收入感到驚訝，追問：「入ROVER，底薪都冇一萬？」也有人指ROVER跟ERROR、P1X3L一樣，都屬於公司的「放養」團體，替他感不值。

