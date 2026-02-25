吳家忻脫離《試當真》人氣不如前　以「周期」看人生：有衰退時候

曾經是《試當真》最吸睛女星的吳家忻（Kayan），離開團隊後本應大展拳腳，誰知事業未穩，感情方面先後換畫，由前男友Locker到富二代馬桂烽，短短兩年分手兩次，網民直呼：「人氣大跌，感情都唔順？」嘆其人氣大不如前。

吳家忻今日出席電影《電競女孩》分享會。（陳順禎攝）

離巢單飛惹傳聞不斷

24年10月吳家忻正式同《試當真》完約，表明是「和平分手」，還自組工作室升呢做老闆，目標衝音樂同演戲。不過網上早有傳聞指她私下接Job激嬲公司及前隊友，Locker、游學修等紛紛取消關注IG，連email都改晒！雖然她澄清「合作公道，未來仲有機會」，但粉絲留言區已炸鍋：「飛起試當真，單飛都唔紅？」

吳家忻覺得做藝人有起有跌。（陳順禎攝）

坦面對低潮 以「經濟周期」看人生

吳家忻今日（25/2）現身旺角出席電影《電競女孩》分享會。她接受《香港01》訪問時表示：「我覺得一演藝人嘅周期，就好似經濟周期咁樣，佢有上升，也有衰退嘅時候，但有時又會有上升，呢個都係一個循環，所以係會有起有跌。（呢4年自己係咪成長咗？）睇返自己以前，好似一個細蚊仔咁樣，好似張白紙咁樣，咁覺得經過咗4年嘅時間，自己係經歷咗好多嘢，令自己成長咗。」