薛家燕提到乖孫即冧爆仲被要求帶登台　新髮型現身：要人一見發財

新城電台於今日（25日）假黃埔商場舉行《新城廣播丙午馬年新春團拜》暨節目巡禮，作為台柱的「家燕姐」薛家燕自然一定出席，現場星光熠熠，吸引到大批市民圍觀。家燕姐今日身穿一身奪目的桃紅中式喜慶服裝現身，新年更特地做了新髮型，家燕姐接受傳媒訪問時笑指「等人哋見到我就要一見發財」，連她4歲的孫兒見到都不禁問：「你點樣可以整到咁靚？」

新城電台假黃埔商場舉行《新城廣播丙午馬年新春團拜》暨節目巡禮。（葉志明 攝）

家燕姐今日身穿一身奪目的桃紅中式喜慶服裝現身，新年更特地做了新髮型。（葉志明 攝）

家燕姐笑指「等人哋見到我就要一見發財」。（葉志明 攝）

家燕姐賀年MV點擊率衝破一千萬大關

提到每年的重頭戲賀年歌，家燕姐難掩興奮，親自報喜指今年的賀年MV點擊率衝破一千萬大關！她笑言MV中自創的舞步掀起一陣熱潮，無論是小朋友還是長者都爭相模仿：「好多小朋友啦，長者啦，年青人都一齊跳，我真係好開心。」家燕姐的強大感染力與親和力果然無人能及。

家燕姐賀年MV點擊率衝破一千萬大關。（葉志明 攝）

家燕姐重視「七公主」

除了事業得意，家燕姐亦十分重視閨密情誼。她透露原本去年是「七公主」結義60周年，可惜未能齊人慶祝，故約定今年3月左右補辦飯聚。她感觸表示：「難得大家結拜60年，呢個係難得嘅！大家仲係好健康，仲生活好愉快。」但她亦表示如果要再看到他們合體出騷的機會就比較渺茫，但再聚吃個飯是沒問題的。

家燕姐透露原本去年是「七公主」結義60周年，可惜未能齊人慶祝，故約定今年3月左右補辦飯聚。（葉志明 攝）

家燕姐提到乖孫即冧爆

至於被問到充滿演藝細胞的乖孫，家燕姐即冧爆表示孫仔早前反問她什麼時候帶自己去登台，更搞笑地問孫仔「收幾多錢酬勞」。家燕姐又透露以前兒子亦曾拍攝廣告，談價錢時更自己要求「媽咪你問下黎明收幾多錢」，連兒子的酬勞都要媲美黎明時，那麼孫仔能跟誰比？說到孫仔家燕姐即滔滔不絕大讚他活潑好動，而且精通英、普、粵三語，令她這個做嫲嫲的十分自豪，認真有孫萬事足！

家燕姐提到乖孫即冧爆。（葉志明 攝）