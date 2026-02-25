谷婭溦發文指「某大師」博流量　回應網民推測是張崇德：冇啊冇啊

谷婭溦在本月11日於社交平台分享了一篇帖文，內容提到：「自稱某某某大師的那位，如果說我能給你帶來你想要的流量，那麼我不介意你每一集都來盯住我！因為我深深的知道，如果不是因為我你就沒有了流量和話題，我也尊重你是前輩，也知道你搵食艱難，如果講我，可以令您搵到食嘅，我想我也是做了一個功德了，謝謝您了。某某某老師，我祝福你越來越好！」她今日（25日）出席《新城廣播丙午馬年新春團拜》暨節目巡禮，接受訪問時被問到是否指是張崇德，她直指：「冇啊！冇啊！」

谷婭溦出席《新城廣播丙午馬年新春團拜》暨節目巡禮。(葉志明 攝)

網民推測「某大師」是張崇德

谷婭溦強調新年前她發了一個帖文，但之後就拿了10天的假期：「唔知發生咗咩事！」但被網民推測「某大師」就是張崇德時，她否認是指張崇德，更直指：「絕對冇影響，我容光煥發咁樣出嚟。我淨係想講大家都係同行，要互相尊重啫。」谷婭溦希望同行之間可以有競爭，但不應發展為惡性競爭。

谷婭溦希望同行之間可以有競爭，但不應發展為惡性競爭。(葉志明 攝)

給予《中年好聲音4》「企鵝人」高度肯定

至於談到《中年好聲音4》的參賽者「企鵝人」，谷婭溦對其表現給予了高度肯定：「企鵝人其實一路都好穩陣，佢喺動物園裏面係最穩陣，希望佢可以攞最好嘅一面去到最後，大家要爭一口氣。」當談到企鵝人揭開面罩的瞬間，她坦言感到非常高興，並表示這個人她之前是不認識的，最後補充道：「終於有一個機會可以俾佢唱歌，我一直鼓勵佢加油，唔好放棄呢個機會。」