詹天文身為大師姐有氣場柯雨霏即要拜見　胡子貝得戚地大晒廣東話

詹天文（Windy）、馮熙燮、柯雨霏及胡子貝昨日（25日）一同出席新城電台於黃埔商場舉行《新城廣播丙午馬年新春團拜》暨節目巡禮，齊齊現身向大家拜年。四位年輕偶像充滿活力，受訪時全程笑聲不斷，氣氛相當熱鬧。

詹天文身為大師姐有氣場

身為大師姐的詹天文見到三位「師弟妹」馬上有前輩的氣場，柯雨霏立即拜見同門師姐，而詹天文則大讚他們「親切又可愛」，馮熙燮更表示十分期待未來能與大師姐有真正的合唱與舞台合作，希望碰撞出更多新火花。馮熙燮表示面對眾多美食，作為偶像當然要努力Keep Fit。受訪時還透露早前曾嘗試「生酮飲食」減肥，但最近已經暫停，並決定尋求專業營養師協助。他笑言現在的目標不只是減磅，更希望能健康地增肌，令身形線條更靚。

柯雨霏做MV女主角 胡子貝粉絲唔「呷醋」

至於胡子貝，早前推出新歌時找來柯雨霏做女主角，當中有不少「拖手」的情節，被問到粉絲有否「呷醋」，柯雨霏即表示害怕：「其實我好驚嘅本身，都數緊自己死期幾時到，但冇啊！佢哋都好nice！」至於胡子貝被問到有否向粉絲打定底，他指粉絲都理性的：「都會互相理解嘅。」

胡子貝打從2月開始一直「忙到冇停手」，被問到廣東話有否停滯不前時，他笑指「我諗係有進步嘅」。而柯雨霏則表示他廣東話明顯突飛猛進，更得戚地大晒最近學識的新詞彙「冚唪唥」（意指全部）：「佢而家嘅廣東話水平已經去到咁local！」看來胡子貝為了與香港粉絲溝通，私下真的下了不少苦功練習。