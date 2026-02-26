游飈彌留時老婆曾悲痛發文望他能挺下去：為我和游菜B努力一下

前TVB「御用爛仔」游飈前日（24日）傳出離世的消息，終年57歲。其好友黃文標證實游飈於本月12日，在辦公室見客時突然感到不適，並要求黃文標替他叫白車，送院前已呈半昏迷狀態，送院後證實腦出血，隨後一直昏迷，延至前晚10點證實不治。 游飈於醫院彌留時，太太曾在社交平台發文祈求愛郎能挺下去：「我的巨人倒下了，世界崩潰了，求你再為我和游菜B努力一下好嗎？」可惜最後游飈還是離開了她們母女二人。

游飈太太曾在社交平台發文祈求愛郎能挺下去。(網上圖片)

游飈好錫太太及女兒。(網上圖片)

游飈感不適急召救護車

黃文標憶述當日親自送游飈入院的情況，他表示當時游飈在辦公室內身感不適，但依然如常與客人會面。在見客期間，他甚至向黃文標介紹對方是前TVB新聞部同事。雙方閒聊時，黃文標突然發現游飈伏在桌上，於是開玩笑問他是否見客見到睡著了。隨後，游飈坦言感到非常不舒服，並要求召喚救護車。

最終在家人陪伴下病逝

黃文標憶述在等待救護車期間，游飈已處於半昏迷的狀態，送抵急症室後被診斷為腦出血，並需立即進行減壓的開顱手術。然而手術結束後，游飈仍未甦醒。翌日，由於顱壓持續偏高，再度進行開顱手術，但情況未能改善。最終，他在家人的陪伴下辭世。黃文標提到自己與游飈交情深厚，因此突如其來的噩耗讓他倍感難過。此外，他提到游飈的女兒年僅11歲，而家屬也面臨龐大的經濟負擔，讓他憂心如何協助對方度過難關。他說：「佢哋夫妻感情好好，囡囡知道爸爸走咗之後，兩母女都好傷心，都唔知點幫佢哋，佢囡囡得11歲，相信佢太太而家好亂！」

黃文標與游飈相識30載。（黃文標Facebook圖片）

友人接手處理後事

至於後事安排，目前由游飈的一班朋友積極跟進。黃文標透露：「雖然佢有間公司，但係一直係佢獨力支撐，太太只係幫手對內事務，而家暫時最困難係經濟方面，近一年公司業績差，詳細情況唔清楚，而家佢走咗，未知公司點處理。」提到好友的突然離世，與他相識30載黃文標一時未能接受：「我未接受到佢離開，只感到人真係好化學。呢個朋友有義氣，對人好，好值得交心。」他補充道，過往從未聽聞游飈有任何健康上的問題，相信對方可能也未察覺自己的身體狀況。黃文標亦已通知藝人協會及藝進會，而身為會長的古天樂亦表達願意提供協助，不過目前仍未能確定游飈太太最需要的幫助是什麼。黃文標透露，目前朋友圈已發起私人籌款，但一切皆以低調處理，不會公開進行。