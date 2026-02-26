周吉佩大爆與馬浚偉18年前往事　張與辰喜歡在港過年直呼有新鮮感

新城電台昨日（25日）假黃埔商場舉行《新城廣播丙午馬年新春團拜》暨節目巡禮，不少歌手都有出席團拜活動，順便一見粉絲，現場星光熠熠，吸引到大批市民圍觀。周吉佩與張與辰當然亦有出席團拜活動，二人接受傳媒訪問時，周吉佩更大爆與馬浚偉的往事。

馬、港兩地過年大不同

談到農曆新年，來自馬來西亞的張與辰今年是第一年在香港過新年，他大呼過癮：「因為我今年有去到花市，亦都有好似大家咁買年花返屋企擺，亦都有同啲兄弟大家一齊食盆菜，所以我覺得成個感覺好唔一樣。雖然今年未同屋企人過！」張與辰表示在香港過新年非常有新鮮感。

被問到在香港過年與在馬來西亞過年的分別時，張與辰指出馬來西亞是多元種族國家，慶祝方式較為分散，但香港的年味卻非常一致且濃厚：「香港就係好一致嘅，就係好過年氣氛，周圍都睇得到，周圍都感受到。同埋我覺得好似花車啊，初一就係花車，初二就煙花，跟住初三開始有舞獅，我都話好似日日都有唔同嘅活動。」

周吉佩大爆與馬浚偉一段20年的緣份

一直都各有各忙的《中年好聲音》，日前一同現身新春團拜活動，周吉佩作為搞手都十分感動：「其實好多人都未必到，因為有啲工作在身，咁但係都好開心，大家一齊參與，一呼百應咁都好開心。」當被問到有否看過馬浚偉的劇集時，周吉佩大爆一段隱藏了接近20年的緣份：「因為我同馬生相識嘅時候，我哋喺一個天台嗰度合唱，我同佢，我彈住結他。我諗接近二十年！」

周吉佩回憶當年與馬浚偉相識的經過，眼神中充滿懷念：「當時我就係啱啱入行，咁我攞住支結他，去咗同佢一齊燒嘢食，喺個天台度，我彈住歌畀佢唱，我哋咁樣相識㗎。（當時唱咩歌？）我哋合唱英文歌，唔記得唱咩歌啦。」興致大起的他更表示找天要與馬浚偉再「jam歌」。

周吉佩 張與辰三月相約台北「覓食」

兩位好兄弟接下來更有合作計劃，周吉佩透露三月初將與張與辰一同前往台北旅行兼尋找音樂靈感。不過周吉佩就對張與辰的驚人食量表示「恐懼」，更指他一天可以吃五餐：「不過佢好勁，佢真係食完好快就瘦。」二人互相調侃，可見私交甚篤。