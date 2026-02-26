前TVB「御用小三」香港事業受困返內地擺攤　為求生計吃廚餘維生

現年38歲的于淼曾於2012年參加《國際中華小姐競選》，雖然10強止步，但她仍選擇留在香港發展，憑著外貌酷似范冰冰被稱為「港版范冰冰」。然而，在港發展的十年間，她的演藝事業未能大幅突破。曾因口音問題及市場限制，她雖參演如《多功能老婆》等劇集，並獲封「御用小三」，當時她以為可以接商演賺錢，卻始終未見起色，半年無人問津。

于淼在劇中飾演最強小三顏成功。(劇照)

于淼。

在香港事業受困的于淼，曾一度到東莞工作，同時嘗試發展成為KOL。為求生計，她不僅吃過燒烤店的廚餘西瓜皮維生，更坦言生活壓力大，為了養父母與繳房租，自嘲把自己賣了也沒關係。她曾在直播中自曝，每日收入約180元人民幣，雖艱難卻坦然接受，並因此引起網絡熱話。

于淼分享了她這10多年來的經歷。(小紅書)

于淼食西瓜皮。(小紅書)

三年前，于淼決定返回內地生活，開始經營直播事業，與多位前TVB藝人合作帶貨，努力開創商機。近日，她更加入藝人蔡淇俊的團隊。在蔡淇俊的介紹中，他稱欣賞于淼的積極進取及果斷行動力：「我欣賞佢嘅積極進取，陳思齊流量上嚟嘅時候，佢蹭咗兩條視頻，效果都唔錯。」蔡淇俊表揚她搬至佛山與團隊合作的決心：「加入我哋，呢種行動力同執行力，真係非常難得。」如今，于淼透過網絡直播平台重拾曝光率，生活漸有起色，展現出她不屈不撓的精神。