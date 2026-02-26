《電波少年》謝昭仁與伊藤高史相聚　二人近況曝光於不同領域發展

日本經典電視節目《電波少年》是不少80、90後觀眾的共同回憶，其中特別令人難忘的，是香港代表謝昭仁與日本拍檔伊藤高史攜手挑戰從非洲徒步到歐洲的艱難旅程，二人更因此而爆紅。當時還是商台DJ的謝昭仁因看到節目招募廣告，抱著「膽粗粗」的心態嘗試應徵，沒想到竟被錄取，並與跟素未謀面伊藤高史成為「朋友」組合的一員。

《電波少年》是不少80、90後觀眾的共同回憶。（IG@tsechiuyan）

節目組將謝昭仁帶到南非，與伊藤高史一起出發，二人手持僅有的十萬日圓旅費，挑戰從南非好望角一路向北步行或搭順風車到挪威的斯萊特角燈塔。他們途經多個國家，歷經艱辛，包括無法打工賺錢以補給經費，還曾因安全問題在肯尼亞破例搭飛機。290天的旅程播出後，他們的事跡轟動一時，吸引大量觀眾的關注。

謝昭仁與伊藤高史當年好受歡迎。（IG@tsechiuyan）

節目結束後，謝昭仁短暫留在日本發展演藝事業，甚至在娛樂圈乒乓球賽中連奪兩屆冠軍；2005年時回港擔任電台創意總監，並轉投廣告界發展，屢獲設計大獎。而伊藤高史則留在日本，由演藝圈轉向劇場，成立自己的劇團，同時展現出深厚的劇本創作才華。2011年跟造型師女友結婚，如今，他已育有四名子女，家庭幸福。雖然事隔多年，「朋友」這對組合的情誼不減分毫。去年12月，謝昭仁專程赴日與伊藤高史聚首並合影，感嘆：「我們是朋友！」令網民都不禁表示：「電波少年真是美好的青春回憶啊！」