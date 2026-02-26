東張西望｜婆婆當舖押金「唔見金」　負責人有理說不清仍冷靜對話

昨日（25日）的《東張西望》講到「苦主」陳婆婆「報東張」，表示自己被當舖「賣走嚿金」，到底為什麼到當舖抵押金飾而又「未到期」的情況下會被賣走。事源陳婆婆於A當鋪抵押金飾，但因為結業由B當鋪接手，當票亦由B當鋪接手。陳婆婆於當票見到的是農暦正月十一到期，即是新曆2月27日，她在2月13日時去當鋪打算贖回金飾，卻被當鋪職員表示無法取回。

陳婆婆斷定當鋪是看中最近金價高企而把金飾變賣

陳婆婆向「東張男神」曾錦燊堅稱看到當票上寫明「農曆正月十一日」到期，於是才去贖回金飾：「當時我報警佢咪話件物件過咗期㗎啦，即唔喺度㗎啦。咁我又唔識啊嘛，我一個婆仔點識啫！」當時當鋪向陳婆婆表示過年前會回覆她。結果陳婆婆等來的是壞消息：「佢年三十晚六點鐘到就打嚟畀我，話你嗰件物件搵唔到㗎啦！」當鋪職員表示不關他們的事，但陳婆婆就認為當鋪應該要到期前通告她一聲。亦斷定當鋪是看中最近金價高企而把金飾變賣而不還給她。

曾錦燊與陳婆婆到事發的當鋪了解

曾錦燊與陳婆婆到事發的當鋪了解事件，而當鋪職員亦馬上進行解釋：「1月29日你要嚟俾利息，或者嚟攞架啦！」但陳婆婆不接受解釋道：「冇人講過！」陳婆婆執著於當票上明確地寫著正月十一，並不是1月29日。當鋪職員表示當時已經向陳婆婆解釋，亦有嘗試幫她詢問可否取回金飾：「但冇辦法，你過咗一段唔係短嘅時間，都接近兩個禮拜嘅時間，你先過嚟問返呢件事。」當鋪職員亦表明如果每個人都是這樣遲了不付利息或贖回物品，怎能做生意。

陳婆婆繼續執著於物件未能取回，當鋪職員繼續指自己已經「好心」幫她詢問能否取回物件，卻被陳婆婆諷刺：「好心幫我，係好心幫我，好心幫！明白！」當鋪職員表示當票上有另一印鑑，上面寫上的日子，方為正式斷當的日子，負責人堅稱「正月11日唔係我哋寫，我哋唔會認，我哋仲有本大簿。」陳婆婆繼續不服氣說：「咁你有冇通知我啊？」

當鋪職員驚訝地說：「我點通知你啊靚女，你又冇留低電話，我唔會通告你㗎！呢位小姐佢嚟當呢件物件，佢有個責任自己記住幾時嚟畀利息，幾時嚟攞返件嘢！我唔能夠話我個個客都我都會去通知。」面對著有理說不清的情況，當鋪職員都能夠保持理性對話，認真難得。

