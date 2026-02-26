58歲愛國藝人面容僵硬尖下巴消失　網民反力撐：她本來就長這樣

現年58歲的資深演員馬蹄露當年經曾志偉引薦加入無綫電視，1997年後期加入情境喜劇《真情》劇組，飾演刁蠻大小姐「May May」，演出大獲好評，更將馬蹄露的知名度推往高峰，因多次飾演丑角而被冠上「香港第一醜女」的稱號。近年轉戰內地市場的近年積極更新小紅書與粉絲互動，可惜最近容貌出現驚人變化，近乎變得面目全非。

馬蹄露於1997年後期加入情境喜劇《真情》劇組，飾演刁蠻大小姐「May May」，演出大獲好評。（FB圖片）

馬蹄露因多次飾演丑角而被冠上「香港第一醜女」的稱號。（資料圖片）

馬蹄露面型突變面目全非

馬蹄露積極更新小紅書，過去在片段中經常開重美顏濾鏡而被網民誤認為是邵音音。日前在小紅書分享了一段在香港尖沙咀的柏麗大道逛街，向粉絲拜年。不過鏡頭前的她面型與過往完全不同，尖下巴消失之餘，更變僵硬闊臉，轉變達到令網民震驚的程度。片段中，馬蹄露透露自己在新年前意外受傷導致腳趾骨折，所以她亦叮囑粉絲要注意身體健康。

馬蹄露的最新狀態嚇到不少網民。（小紅書）

馬蹄露的的尖下巴突然消失。（小紅書）

有網民猜測馬蹄露是否醫美過度。（小紅書）

馬蹄露透露自己在新年前意外受傷導致腳趾骨折，所以她亦叮囑粉絲要注意身體健康。（小紅書）

網民反力撐馬蹄露：本來就長這樣

馬蹄露的最新狀態引起網民關注，有網民認為面容變化不似開了濾鏡，更似剛接受醫美療程後的狀態。不過亦有網民力撐馬蹄露：「她本來就長這樣」、「她不一直都是這樣？」、「她很愛國，請不要取笑她的容貌」、「人哋本來就唔靚女~58歲仲想點？」、「不要以貌取人，她心很善良。」