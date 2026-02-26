洪欣寒冬戶外獻唱打扮性感凍到表情僵硬　網民慨嘆搵食艱難感心酸

現年55歲生日的洪欣，年輕時擁有極高顏值，五官精緻加上驕人身材，有傳當年年輕貌美的洪欣亦迷倒了富商，連「大美人」李嘉欣都因此而爭風呷醋。洪欣與細10歲老公張丹峰婚後一度鬧婚變，後已和好如初。洪欣雖已淡出了熒幕前沒有拍戲多年，但她不時都會更新社交網同大家分享近況。她也會接一些品牌或商演活動，賺錢的同時也能夠keep住人氣。

洪欣一家四口好幸福。（洪欣微博圖片）

洪欣。(公關提供)

張鎬濂與妹妹張晞彤及媽媽洪欣的合照看上去簡直像三姐妹。(小紅書圖片)

在寒風下衣着單薄獻唱被指搵食艱難

近日洪欣與陶大宇一同現身福建福清市，為某高級住宅項目進行商演活動，有網民於社交網分享了有關片段。從片中可見，當日在10度左右的氣溫之下，洪欣穿上吊帶絲絨低胸背心，搭配黑白花紋的短裙，大方展現玲瓏浮凸的好身材。洪欣的皮膚白皙光滑，臉上也不怎麼看到歲月的痕跡，狀態極佳。在寒風下，洪欣在戶外的台上獻唱表演，雖然她面露微笑，但面部表情略顯僵硬，且不時以雙手抱胸，看來是因為穿得單薄而感到寒冷，在強忍寒意。台下圍觀的粉絲和工作人員都穿著厚實的大衣或羽絨外套，與洪欣的性感造型成強烈對比。不少網民都讚她在寒風中賣力演唱，敬業精神可嘉，亦為她感到心疼，甚至感嘆「搵食艱難」，又揣測她是否因為婚姻生活不如意需要靠自己。

洪欣與陶大宇。(阿波娛樂秀@抖音截圖)

洪欣在寒風中獻唱。(阿波娛樂秀@抖音截圖)