愛妻男神被捕獲真實顏值曝光一優點令男士妒忌　網民：老婆有福氣

現年41歲的周柏豪近年積極開拓內地市場，亮相《聲生不息》、《披荊斬棘2》、《大灣仔的夜2》及《披荊斬棘2025》等多個綜藝節目，加上巡迴演唱會及見面會接連舉行，吸納大量人氣。適逢下月14日白色情人節，周柏豪將相隔7年回港開騷舉行粉絲見面會，令一眾歌迷引頸以待。而近日，有網民在深圳「野生捕獲」周柏豪，其真實顏值引起網上熱議。

周柏豪近年在內地亮相多個綜藝節目，令他知名度急升。（視頻截圖）

周柏豪去年還曾參與春晚。（微博截圖）

周柏豪在內地人氣相當強勁。（IG@punkhippie）

《周柏豪 THE BLOOMING CHAPTER》將於2026年3月14日白色情人節，首站選在香港啓德體藝館隆重舉行。（公關提供）

現身深圳被捕獲 顏值成焦點

近日，有網民在社交平台分享野生捕獲周柏豪的照片。相中周柏豪身處一艘遊輪上，正專注低頭看手機。他當天穿上一件紅噹噹的外衣，配上其招牌「All Back」髮型，相當醒神。桌上則擺放著精緻的紅色糕點，充滿喜慶氣氛。該博主更留言驚嘆：「柏豪真帥啊，這真的41了嗎？」

周柏豪近日現身深圳被捕獲。（小紅書截圖）

髮量令人羨慕

照片曝光後，不少網民都同博主一樣，被周柏豪零濾鏡下的真實顏值所吸引，除了深邃的五官與緊緻零毛孔的皮膚外，他那驚人的髮量更是令不少男士羨慕又妒忌。網民紛紛留言大讚：「40年保持髮量王者」、「髮量不減少已經超越很多同齡人」、「別的不說，40歲還有這個髮量就很羨慕」、「說他27、28我都信」、「好標誌的帥氣」、「線下見過 少年感十足的大男孩」。更有粉絲直言周柏豪是「港男代表」，感嘆他不但身材好、長相帥氣，更難得的是疼錫老婆子女，直呼：「他老婆好有福氣啊 羨慕」。

網民大讚周柏豪真人靚仔。（小紅書圖片）

每月開支達六位數 「全副身家」送給太太

除了外貌保鮮，周柏豪更是圈中出名的「愛妻號」及「絕世好爸」。今年是他與圈外太太朱敏君（Stephanie）結婚10周年，兩人育有一對寶貝子女大女周芯悅（Sonya）和細仔。為了讓家人有舒適的生活環境，周柏豪努力工作賺錢養家，早於2018年，他被踢爆豪斥3,300萬元購入清水灣豪宅，並將物業登記在太太Stephanie名下，周柏豪曾表示這是送給老婆的禮物，更笑言要將「全副身家」送給太太作為獎勵，讓太太婚後能安穩做「少奶奶」，安心在家照顧一對子女。

周柏豪一家四口。(小紅書)

周柏豪早前陪女兒睇Blackpink。（IG@punkhippie）

作為家中的「經濟支柱」，周柏豪早前接受媒體訪問談及目前的生活重擔時，直言：「要支撐幾頭家，每個月開支都要六位數。」雖然開支龐大，但周柏豪依然毫無怨言，更視家人為工作的最大動力。即使工作再忙，周柏豪亦堅持參與子女的成長，如早前41歲生日當天，他直播到凌晨兩點，僅睡4小時便在清晨六點起床送子女上校車。他感性表示：「答應過自己就算每天甚麼時候躺下，上課日的早上一定要堅持起來把他們送上校車，絕對不能讓他們失望」，他更會親自去街市買餸煮飯。

周柏豪近年在內地爆紅，但無論工作多忙都盡量抽空陪伴一對孩子。（IG@punkhippie）

周柏豪之前帶一對子女去看熊貓。（IG@punkhippie）

進軍內地市場：我本身就屬於大灣區

另外，近年周柏豪成功進軍內地，更獲封「大灣區男神」。早前他接受《香港01》專訪時，被問到香港歌手打入內地市場困難嗎？周柏豪直言：「我唔會用『打入』，因為我本身都屬於呢個大灣區。而家冇分㗎啦，呢個年代科技咁先進，音樂一體化。」

周柏豪在內地愈來愈紅。（IG@punkhippie）

周柏豪接受《香港01》專訪時，透露在大灣區工作通常即日來回。（葉志明 攝）