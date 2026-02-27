網民發起TVB男藝人顏值排名列表惹熱議　呢幾位被列S級成公認男神

TVB歷年盛產不少男神女神顏值級別的藝人，近日就有網民於threads發起討論TVB男藝人樣貌排名表，將一眾男藝人分別劃分為多個不同等級，包括最靚仔的S+，再順序向下的S、A、B、C、D、E、F的級別，惹來熱烈討論，以下是該網民帖中一眾男藝人顏值等級排名：

TVB男藝人現時樣貌排行榜

S+：何廣沛、阮浩棕

S：吳偉豪、李爾晨

A：黃庭鋒、周嘉洛、張彥博、羅天宇、周奕瑋、吳天佑、劉頌鵬

B：張振朗、蕭正楠、朱敏瀚、丘梓謙

C：袁偉豪、胡鴻鈞、孔德賢、吳業坤、馬貫東、胡子貝、陳昊廷@Plan V

D：冼靖峰（冼剩種）、GM曾展望、陳浚霆

E：丁子朗、楊明

F：張馳豪、林智樂、馮熙燮、彭家賢@Plan V、侯雋熙@Plan V

網民於threads討論TVB男藝人顏值排名。(threads截圖)

網民加入討論列表男藝人顏值排名

不少網民都紛紛加入討論，其後更擴展到在電視出現過的香港男藝人的顏值排名，有多名網民都列表寫出他們心目中不同男藝人顏值級別排名。綜合不同網民對男藝人樣貌排名，在S+以及S級出現次數最多的名字有古天樂、林峯、鄭嘉穎、陳家樂、張智霖、陳展鵬、何廣沛、吳偉豪等，確實全都是男神級別。近年備受無綫力捧的何廣沛多數在S+、S、A三個級別徘徊，可說是網民公認靚仔之一。而何廣沛每當見到相關帖文之後，都會親自留言多謝網民。由於網民都是按其個人喜好去排列一眾男藝人的樣貌，何廣沛見到自己多數在top 3徘徊當然開心，但也遇到有網民列入B級顏值，對方更在其名字後面打上「Sorry」。何廣沛見狀就大方回應對方：「唔使sorry啦，不嬲呢樣野好主觀，無得逼。」回應得好得體，果然內外兼備。

古天樂。(資料圖片)

何廣沛。（官方提供圖片）

吳偉豪。（葉志明攝）

林盛斌都榜上有名好意外

至於年輕時曾經是校草的袁偉豪就被排在中間級別的位置，當中不少人更特別駐明袁偉豪「年青版」是屬於A級顏值。而不是靠樣搵食的林盛斌Bob亦上榜了，但他就被列入D級，Bob亦有親自回覆網民，對於自己顏值的排名表示相當好奇，問道：「D係咪代表Distinction？」盡顯幽默本色，網民則留言回覆林盛斌說：「起碼今次唔係F」、「係Delicious」、「Should be！」對他相當友善，但在不少列表中也有見到Bob出現在F級界別，始終各花入各眼，顏值排名其實也是比較主觀的。

袁偉豪獲TVB批准外出接電影。（IG@benontheroad）

Bob林盛斌。（葉志明 攝）

網民對男藝人顏值排名，何廣沛親自回應。(threads截圖)

