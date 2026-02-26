前TVB力捧花旦44歲生日曬素顏美照　與娛圈大少秘婚6年再嫁法國人

陳法拉（Fala）在2005年參選華姐奪亞軍入行，曾是TVB「五大花旦」之一，又靚又有觀眾緣。可是她在2013年拍完台慶劇《法外風雲》選擇離巢，結束與TVB的7年賓主關係，遠赴美國紐約修讀戲劇碩士課程。2019年陳法拉與第二任丈夫Emmanuel Straschnov再婚，先後誕下女兒小米妮和細仔，同時打入荷里活，參與漫威（Marvel）電影《尚氣與十環傳奇》。陳法拉本月24日踏入44歲，她在雪地中曬出素顏照，雖然可見歲月痕跡，但依然難掩凍齡靚樣！

陳法拉44歲生日曬雪地素顏照

陳法拉在Instagram曬出一張在雪地上的自拍照，感謝多方好友送上的生日祝福。陳法拉凍到鼻紅紅，眼下依稀可見有幾條眼紋，不過無礙她出塵的氣質，皮膚白滑乾淨，女人味十足。陳法拉身處下完雪的大街微微笑，在外國生活非常快樂。陳法拉發文指雖然身處的地方好凍，但收到大家的生日祝福內心很溫暖，她說：「Thank you for all the birthday wishes. It’s freezing here but my heart is warm. 」。

陳法拉歷兩段婚姻 曾秘婚Neway太子爺薛世恒

陳法拉於2007年曾與Neway「太子爺」薛世恒秘婚，可惜二人在2013年離婚。薛世恒曾在《一切從失婚開始》中談及與陳法拉的一段情，坦言當時為了陳法拉的事業而隱藏二人關係，結婚6年最終還是離婚收場。薛世恒在節目中分享：「當年婚姻與事業有衝突，不是與我的事業有衝突，而是與她的事業有衝突，因此把我們的婚姻保密。這樣做可算是遷就了事業，卻不是我們的婚姻。」陳法拉今已再婚，薛世恒亦於2021年在半島酒店與圈外女友Cherie舉行簡單婚禮，並榮升人父誕下一子。

陳法拉上演重頭戲，朱晨麗特意前來支持！（《贖夢》電影花絮照）

陳法拉與家人出外旅遊放暑假，趁新工作開始前稍作休息，但似乎比開工更忙碌！（電影公司提供）

陳法拉前夫薛世恒與太太Cherie一索得男﹗（IG：@daniel.suek）

陳法拉前夫薛世恒曾闖娛圈，當年一度傳出女子組合Hotcha成員張惠雅（Regen）介入薛世恒與陳法拉婚姻。（IG：@daniel.suek）