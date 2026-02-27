59歲三級片艷星瘦成紙片人上圍依然澎湃　衣著慘被網民嘲老土

現年59歲的葉子楣1985年考入亞視藝員訓練班，其後簽約嘉禾電影公司，主演《玉蒲團之偷情寶鑑》爆紅，更因擁有驕人的豐滿上圍而獲封「波霸始祖」，成為紅極一時的三級片艷星，但多年來堅持三點不露。早已淡出娛樂圈多年的葉子楣近期逐漸活躍於幕前，日前有網民分享了葉子楣現身商場的生圖，最新狀態瘦成紙片人引起網民擔憂。

葉子楣過去曾有過不少大膽演出。(劇照)

葉子楣近期逐漸活躍於幕前接商演。(抖音)

葉子楣暴瘦上圍依然驕人

日前有網民在社交平台分享了葉子楣現身商場的片段，片中染了金髮的葉子楣穿上白色無袖上衣及熒光綠色短裙，下身襯了白色高跟長靴。不過葉子楣比起過往瘦了很多，雖然身形變了「紙片人」，但上圍依然澎湃驕人，隨即引起網民熱議。有網民留言表示：「以前好漂亮」、「衣品不行」、「這衣服鞋子頭髮都土」、「是胸大土，胸大的穿衣服很難有時尚感」、「20年前的打扮？」、「完全認不出她，謝謝」、「太瘦了，真的要小心走路，感覺不小心摔一跤得骨折」、「髮型衣品一言難盡」、「變紙片人了」、「瘦成這樣 上圍依然驕人」。

葉子楣暴瘦。（小紅書/@香港趙大拿）

葉子楣被網民指瘦成紙片人。（小紅書/@香港趙大拿）

有網民指葉子楣衣品老土。（小紅書/@香港趙大拿）

一動作令人擔憂其健康狀況

另外，有網民看到葉子楣在片段中不時都用手捂住下腹，令人擔憂其健康狀況：「為啥捂住小腹」、「肚子疼嗎」、「這腿縫看著像穿著紙尿褲」、「她捂腹部，我也這麽想，感覺怪怪的」、「她不舒服嗎？還是要好好休息」、「看起來髒髒的，黃髮」、「她才59？」。

葉子楣不時捂住肚子。（小紅書/@香港趙大拿）

葉子楣被指面色黃黃的。（小紅書/@香港趙大拿）