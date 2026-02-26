TVB《愛回家》小花被質疑整容十二年 近照被指割雙眼皮五字反擊
撰文：張寧兒
出版：更新：
37歲的謝芷倫（Jan）曾在《愛．回家之開心速遞》中，飾演大小姐（林淑敏飾）第一代秘書林美香（Mandy）一角成功入屋，亦有主持節目《流行都巿》。謝芷倫早年獲家人支持下從商，投資六位數發展網上花膠生意，因而有「花膠公主」之稱。其後她淡出劇組。2021年嫁給從事政界工作的馬志恆，做少奶奶享受富貴生活，曾曬出愛馬仕聖誕樹，及出入遊艇會炫富！謝芷倫自2014年參選港姐期間已傳出整容個鼻離奇變直變高，12年過後，謝芷倫更新近況再被指割雙眼皮，謝芷倫五字反擊。
謝芷倫又被質疑割雙眼皮五字回應
謝芷倫日前在社交平台曬出一段與「大王」安德尊的拜年短片。大王扮財神同大家拜年，謝芷倫亦着到「紅噹噹」喜氣洋洋，兩人正為《流行都巿》拍攝。謝芷倫笑言見到財神會發達，又稱呼大王做「BB」，同大王感情好好。有人留言：「割了雙眼皮」，謝芷倫回覆：「出世前做的」。翻查謝芷倫參選時照片，當時她已擁有雙眼皮，今似乎真的是被屈！
謝芷倫曾被爆料離奇變直鼻被封「大話港姐」
謝芷倫12年前參選時被爆料指其2011年參加某歌唱比賽時的樣貌，與當時參選時相差甚遠，2011年的她面形圓潤，鼻沒有那麼直。當時謝芷倫受訪否認整容，指爸爸都鼻高高，她亦指勁減了12磅，意指變瘦才致外貌有變。
另外當年謝芷倫被傳與名為Simon So的男子已訂婚，起初她矢口否認認識男方，但當記者展示兩人挽手的合照時，她即被指「黑面」兼「口窒窒」稱認識對方，承認對方是唱歌學校的同學，但因年代久遠忘記了對方。當時又問到摸大髀照片，謝芷倫解釋是因生日聚餐大家才黐得較近；惟謝芷倫再三強調沒與Simon拍拖及訂婚，也不怕被封「大話港姐」。