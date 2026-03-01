蘇民峰直指圈中男星擁「特別孤寒鼻」：鼻哥窿細注定孤寒！

知名玄學家蘇民峰師傅近日作客由森美、阿正（黃正宜）及Elsie主持的商業電台節目《Bad Girl大過佬》，為三位主持大看面相，更在節目中大爆猛料！期間蘇師傅句句擊中要害，不僅詳細分析了阿正的面相特徵，指她是「拱鼻」兼「鴛鴦鼻」，對自己有要求但逢賭必輸；更火辣點評森美大哥擁有「特別孤寒鼻」，隨即引發一場爆笑的「萬歲」爭論大會！節目中更牽扯出到底誰請食飯次數較多的世紀大辯論，場面極度搞笑，火花四濺！



《Bad Girl大過佬》迎來最大「危機」？！（截圖）

蘇民峰大駕光臨大睇面相，森美阿正無一倖免！（截圖）

阿正擁「拱鼻」具責任心 鴛鴦鼻注定「逢賭必輸」

節目一開始，蘇民峰師傅已經火力全開，將焦點放在近年人氣極高、深受聽眾歡迎的女主持阿正身上。蘇師傅特別指出阿正的鼻型特徵，稱她屬於典型的「拱鼻」。從面相學的角度來分析，擁有拱鼻的人通常性格比較堅毅，做事非常有責任心，而且對自己有著極高的要求，絕不輕易馬虎了事。這點亦與阿正平日在幕前展現出的努力拼搏形象不謀而合。

不過，蘇師傅隨後話鋒一轉，點出阿正面相上的一個「隱憂」。他仔細觀察後表示，阿正的鼻孔大小和高低並不一致，呈現出俗稱的「鴛鴦鼻」狀態。蘇師傅直言不諱地指出，擁有這種「鴛鴦鼻」的人，在偏財運方面會比較遜色，更形容這是「逢賭必輸鼻」。這番話一出，阿正亦承認自己天生沒有賭運。

阿正被蘇民峰親自點相！天生「鴛鴦鼻」注定無偏財運。(ig@elsie_lui)

森美被批「特別孤寒鼻」 鼻孔細小但有變大跡象

評論完阿正之後，蘇民峰師傅當然沒有放過身為主將的森美大哥。蘇師傅將銳利的目光轉向森美，並大膽地直言森美擁有一個「特別孤寒鼻」。蘇師傅解釋，森美的鼻孔生得非常細小，在傳統面相學之中，鼻孔細小往往代表一個人在金錢觀念上非常精打細算，甚至去到「孤寒」（吝嗇）的地步，不輕易亂花一分一毫。

美鼻哥窿細注定孤寒！(陳順禎 攝)

這番精闢的點評立刻觸動了在場主持的神經。不過，蘇師傅亦相當識做，馬上為森美戴番頂高帽，補充指雖然森美天生是「孤寒鼻」，但近期觀察發現，他的鼻孔似乎「有變大嘅跡象」。這意味著森美隨著年紀增長或財富累積，在金錢花費上可能比以前疏爽了一點，或者未來會更願意花錢在身邊的人身上，不再像以往般「勒住荷包」。

Elsie大爆料：森美大哥只請過一次客？

說到「孤寒」這個敏感話題，兩位平日被森美「食住」的女主持阿正同Elsie，當然不會放過這個千載難逢的「反擊」機會。Elsie隨即在節目中大爆料，將錄音室內的私下恩怨搬上枱面。Elsie翻開舊帳，直指自從節目開播以來，一向給人感覺節儉的阿正，其實已經非常大方地請過大家食飯足足三次！相反，身為電台界大哥大、資歷最深兼收入豐厚的森美，竟然被Elsie當場踢爆只請過大家食飯一次！

蘇民峰師傅毫不留情大爆料，森美被批「孤寒鼻」。

森美極力反駁：強調請過兩次挽回面子

面對後輩的當面「指控」和踢爆，向來轉數極快、口才了得的森美當然不會坐以待斃。他立刻為自己的「孤寒」形象進行極力反駁兼平反。森美在節目中大聲強調，自己絕對不是只請過一次客，並不斷糾正她們的說法，堅稱自己是「請過兩次」！