張柏芝細仔被爆海邊玩耍畫面極溫馨　全能媽媽一特徵令人驚嘆

現年45歲的影后張柏芝與謝霆鋒於2006年結婚，育有兩子謝振軒 (Lucas) 及謝振南(Quintus)，婚姻維持5年結束。其後張柏芝再於2018年秘密誕下孻仔張禮承 (Marcus) ，生父身份至今成謎。2023年8月張柏芝突然宣布身體不適緊急停工，神隱逾一年後，終於在去年12月重新投入工作，再度活躍於演藝圈，復出後的張栢芝人氣有增無減，工作接不停。張柏芝工作雖然十分忙碌，但是她從來沒有忽略過她的三個小朋友，一有時間都會陪伴他們。

張柏芝育有三兒子。（張柏芝微博）

張栢芝已立好遺囑。(節目截圖)

張栢芝分享剖腹產後經歷。(微博截圖)

陪大仔到悉尼升學兼過農曆新年

離婚後的張柏芝生活以兒子為重，把仔仔照顧周到，是圈中出名的好媽媽，她與三名兒子的感情極好，把媽媽這個身份做得相當稱職。今年2月初，張柏芝18歲大兒子謝振軒赴澳洲悉尼讀大學，張柏芝就拎近十件行李緊隨飛去，全天候照顧兒子的生活，更到當地掃貨為兒子佈置新居，又去掃貨回家煮飯，暫時放下工作廿四小時貼身照顧大仔，真是個全能媽媽。

張柏芝陪大仔Lucas到悉尼升學。(小紅書)

帶細仔到海邊玩耍好溫馨

原來此行她的細仔Marcus亦有跟她一起到當地，日前就有網民於社交網稱偶遇張柏芝與她細仔Marcus在玩耍，並分享照片，以「年初一網友悉尼偶遇張柏芝帶小兒子玩耍」發文寫道：「網友還說是聽到姐標誌型的聲音才認出來哈哈哈，今年是陪Lucas在澳洲過年咯。」

相中女子和小朋友正在海邊放風箏，畫面十分溫馨，雖然相中未能清楚看到女子容貌，但一眾網民憑着她側面的輪廓，尤其是鼻子以及身形猜測是她。有網民就留言表示：「都這樣的照片了，她還有鼻子！」驚嘆她在如此低像素的鬆郁矇照片中都能看到高高的鼻樑，這評論獲700多個讚。

網民指張柏芝與細仔Marcus在海邊玩。(卡卡@小紅書)

高高的鼻樑。(卡卡@小紅書)