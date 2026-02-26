方力申46歲生日分享新手爸爸心聲 揭愛女中文名計劃再追第二胎
撰文：董欣琪
出版：更新：
方力申去年12月中喜迎愛女Isla，與太太葉萱（Maple）榮升為父母，有女萬事足的他經常在社交平台分享愛女的日常點滴，成為超級「曬女狂魔」！今日（26日）是方力申46歲生日，他在IG大曬兩父女的合照，宣布已為囡囡改中文名「方愛嘉」，並分享為人父的感受！
方力申為人父3個月感觸良多
回顧過去一年結婚生女，方力申坦言近三個月以來感受多多：「如果人生係一場遊戲，單身嗰陣我覺得自己都幾好，工作穩定，有過啲成績，自己同父母都健健康康，呢個遊戲玩得幾好！但結婚後，我發現呢個遊戲突然難咗好幾級！」他認為結婚後要好好實踐「一生一世」的承諾，而女兒出生之後，感覺就更加強烈：「養兒一百歲長憂九十九，各種計劃、擔心不斷湧現，唔只係我，仲有我太太一齊經歷。令我覺得未來呢個旅程係一定會更加刺激，心入面緊張得來，又充滿期待！每個人都有唔同選擇去過人生，單身，就係將『自己』活出極致，結婚生小朋友，就係將『我』變成『我們』。」
方力申為囡囡改中文名「方愛嘉」
而方力申為愛女Isla改中文名「方愛嘉」，背後亦有含義：「揀『愛』字係因為我屋企房間門口有兩幅書法分別係『愛』同『家』。對我嚟講，家庭係最重要，『愛家』係我生活嘅重心。而且『愛』嘅普通話發音又可以同Isla呼應。至於『嘉』字，係老友陳定幫師傅幫我哋改嘅，發音亦係同『家』字一樣。講到我哋嘅家庭Family，F代表Fong，A係Alex，M係Maple，I係Isla，L係未來嘅寶寶，Y係Yip，既然中英文意思都咁夾，所以就乾脆叫佢愛嘉啦！Isla愛嘉，爸爸今日嘅願望就係希望妳能夠一生平安、健康、快樂！（其他就隨緣啦）」看來方力申已準備好再追多個B！