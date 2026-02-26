方力申46歲生日分享新手爸爸心聲　揭愛女中文名計劃再追第二胎

方力申去年12月中喜迎愛女Isla，與太太葉萱（Maple）榮升為父母，有女萬事足的他經常在社交平台分享愛女的日常點滴，成為超級「曬女狂魔」！今日（26日）是方力申46歲生日，他在IG大曬兩父女的合照，宣布已為囡囡改中文名「方愛嘉」，並分享為人父的感受！

方力申去年參加「2025世界先進游泳錦標賽」奪得金牌，老婆葉萱、父母及細佬都有到場見證。（Facebook@方力申）

方力申在去年情人節宣布已跟細14年圈外女友葉萱在美國結婚。

方力申攜太太葉萱見陳秀珠。（IG@chan_sau_chu）

溫馨！（IG@alexfongliksun）

方力申與太太Maple迎來寶貝女IsIa。（微博@Alex方力申）

父女對望。（微博@Alex方力申）

一家三口好幸福。（微博@Alex方力申）

一家三口首個情人節。（IG@alexfongliksun）

方力申囡囡捉實他的上衣。（IG@alexfongliksun）

方力申為人父3個月感觸良多

回顧過去一年結婚生女，方力申坦言近三個月以來感受多多：「如果人生係一場遊戲，單身嗰陣我覺得自己都幾好，工作穩定，有過啲成績，自己同父母都健健康康，呢個遊戲玩得幾好！但結婚後，我發現呢個遊戲突然難咗好幾級！」他認為結婚後要好好實踐「一生一世」的承諾，而女兒出生之後，感覺就更加強烈：「養兒一百歲長憂九十九，各種計劃、擔心不斷湧現，唔只係我，仲有我太太一齊經歷。令我覺得未來呢個旅程係一定會更加刺激，心入面緊張得來，又充滿期待！每個人都有唔同選擇去過人生，單身，就係將『自己』活出極致，結婚生小朋友，就係將『我』變成『我們』。」

方力申46歲生日。（IG@alexfongliksun）

為人父3個月感觸良多。（IG@alexfongliksun）

愛家。（IG@alexfongliksun）

計劃再追第二胎！（IG@alexfongliksun）

好Cute！（IG截圖）

方力申為囡囡改中文名「方愛嘉」

而方力申為愛女Isla改中文名「方愛嘉」，背後亦有含義：「揀『愛』字係因為我屋企房間門口有兩幅書法分別係『愛』同『家』。對我嚟講，家庭係最重要，『愛家』係我生活嘅重心。而且『愛』嘅普通話發音又可以同Isla呼應。至於『嘉』字，係老友陳定幫師傅幫我哋改嘅，發音亦係同『家』字一樣。講到我哋嘅家庭Family，F代表Fong，A係Alex，M係Maple，I係Isla，L係未來嘅寶寶，Y係Yip，既然中英文意思都咁夾，所以就乾脆叫佢愛嘉啦！Isla愛嘉，爸爸今日嘅願望就係希望妳能夠一生平安、健康、快樂！（其他就隨緣啦）」看來方力申已準備好再追多個B！

餅印！（IG@alexfongliksun）

瞪大眼。（IG@alexfongliksun）

單眼藐嘴。（IG@alexfongliksun）

嘟嘴賣萌。（IG@alexfongliksun）

好可愛。（IG截圖）