28歲TVB當紥打女由女一淪女配　僅一劇揸手飛米蘭索爆現身時裝周

現年28歲的劉穎鏇（Tiffany）長於美國，是2016年港姐亞軍兼最上鏡小姐，入行後即獲無綫（TVB）力捧，更在《萬千星輝頒獎典禮2023》勇奪「飛躍進步女演員」，其後上位擔演女主角，肯搏肯捱榮升新一代「最強body」打女。可是近年TVB不少一、二線藝人都不如以往多劇開，紛紛外闖到大馬、內地搵出路。可是劉穎鏇近日突圍而出，獲邀到米蘭時裝周睇騷，有人指劉穎鏇終於有資源。

劉穎鏇（IG@itstiffanylau）

劉穎鏇好索。（IG@itstiffanylau）

劉穎鏇首次飛意大利出席米蘭時裝周

劉穎鏇日前被捕獲出席米蘭時裝周，1米76高的她又瘦又靚，坐在場中睇騷一點也不輸蝕身旁藝人。有人見到劉穎鏇，指她在外國有粉絲，「看到離場的時候有姐妹找她簽名了」。劉穎鏇亦在Instagram曬出飛米蘭的靚相，她第一次飛意大利，在機場比出心心影相，叫大家估她要飛往哪裏。後來她又分享多張在米蘭街頭影的靚相，開心又興奮，她向米蘭打招呼：「ciao, milano」大風無阻劉穎鏇的美貌。

劉穎鏇是TVB新一代打女。（IG@itstiffanylau）

劉穎鏇肯搏肯捱。（IG@itstiffanylau）

網民嘆劉穎鏇：終於有點資源

有人激讚劉穎鏇樣靚身材正又識英文，很適合出席國際活動，「顏值高身材好英文優... 真希望她多出席這些國際時裝秀」、「完全model身材」。另有人感嘆劉穎鏇終於有資源，「硬美，終於有點資源了」，有人則不以為然：「這次純品牌邀請啦，在大台依舊貧民一枚」。

劉穎鏇去年上半年在劇集《奪命提示》擔正做女一，性感又打得人氣急升，之後卻在《執法者們》變成配角，她曾受訪指不會有「hard feeling」。現今她除了有《飛常日誌II》一劇揸手外，暫以拍綜藝為主。

劉穎鏇出發米蘭勁興奮。（IG@itstiffanylau）

狂打卡。（IG@itstiffanylau）

首次去意大利。（IG@itstiffanylau）

米蘭影靚相。（IG@itstiffanylau）

爽！（IG@itstiffanylau）

靚。（IG@itstiffanylau）