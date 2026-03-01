煒烈專訪1｜與電視台猛人反面　受傷險死0關心：佢喺度我唔會返去

煒烈入行至今超過50年，初入行已經試過拍戲受重傷，昏迷後送院，但竟然真心換狠心。他曾淡出演藝圈，試過移民，又做過夜總會總經理，被人問候全家還要鞠躬道歉。後來，認識了他的一生摯愛，卻要見證她受癌症之苦，陪伴著走最後一段人生路。



在許多人的記憶裡，煒烈是那種「富貴人家」出身的小生，但他一坐下來就搖頭否認。 「那些資料是錯的，我出生在黃大仙的貧民區，那裡當時叫康樂新村。那時是一片荒蕪的爛地。」1951年出生的他，在三百呎的石屋裡長大，門前有田，各家自掃門前雪。後來家境轉好，搬到北角「小上海」麗池，那裡曾是全港最有名的夜總會區。

煒烈赴洋留學的相片。（受訪者提供）

1973 年，煒烈因為與同學「輸賭」鬥氣，報考了無綫電視（TVB）第三期訓練班，當時與他一起參加的還有甄懋強。煒烈在幾千人中經過四輪面試脫穎而出，後來被蕭芳芳相中拍攝電影《跳灰》，電影大賣，隨即轉投麗的電視。

為戲亡命，卻換來冷漠的對待

故事的轉捩點，發生在 1970 年代。那時煒烈在麗的電視拍攝經典劇集《大丈夫》，其中一幕飛車戲，差點成了他的遺作。「我當時暈了，四十多呎這樣跌下去。」煒烈回憶起那場意外，語氣依然平靜，但細節卻驚心動魄。當時他設計了一個六呎跳板，原意是利用衝力讓電單車後輪著地，這樣人就沒事。但現場配合出了差錯，「我的原意是，如果那個位置準確的話，我一加油跳出去，那部車是頭上去、尾輪下去的，那我就沒事了。但是王鍾哥的位置遲了，位置不對，我被迫要扭出去。」

那一扭，讓他連人帶車從兩層樓的高度直接栽進水裡。「抽不起車，衝力不夠，就這樣下去了。跌裂了胸骨。」

煒烈拍攝劇集《大丈夫》，其中一幕飛車戲。（《大丈夫》劇集截圖）

連人帶車衝落去。（《大丈夫》劇集截圖）

但由於唔啱位。（《大丈夫》劇集截圖）

所以發生意外。（《大丈夫》劇集截圖）

讓他連人帶車從兩層樓的高度直接栽進水裡。（《大丈夫》劇集截圖）

當場暈了。（《大丈夫》劇集截圖）

煒烈醒來時，發現自己並不在病房，而是被隨便安置在醫院走廊。「他當我是普通人，住在伊利沙伯醫院的走廊，找一張帆布床，擲到路邊那裡。」 甚至因為受傷嚴重，大埔醫院一度不敢收治。 最讓煒烈不忿的是，這場意外被視為工傷，公司卻以「合約不包看跌打」為由拒絕理賠那一千多元的醫藥費。當時《大丈夫》的編劇是麥當雄。「我為他跳海，他入醫院沒有來探望過我。完全沒有關懷過我。」 烈哥更坦然：「佢喺度我唔會返去。」

著名的編劇麥當雄！ （FB照片）

這件事讓煒烈徹底看透：「我直接踩上去見黃老闆（黃錫照），我不經任何部門。」當時他叫總監梁偉民做「爺爺」，他只求一件事：解約。他不要賠償，他要的是尊嚴，「我沒心機在公司做。」

為了一口氣，也為了那份戲癮

煒烈離開麗的後加盟佳視，但佳視轉眼便倒閉，不過煒烈多出路，又拍電影，又登台唱歌，但最後竟然重返亞視。煒烈重返亞視的契機，與其說是為了生計，不如說是為了「出一口氣」。當年他因為拍飛車戲受傷卻被冷待，憤而離開；多年後，當他得知當初令他心寒的監製麥當雄已經離開亞視，他的心結才終於鬆開。

當時監製李元科主動致電邀請他：「煒烈，有沒有興趣回來？我現在籌拍一套劇叫《局中局》。」 李元科深知煒烈在酒廊唱歌的才華，開出了極具吸引力的條件：除了演戲，還要他包辦主題曲和插曲 。

「總之麥當雄不在我就回來。」 這句話煒烈說得斬釘截鐵。當時煒烈除了有登台唱歌，在尖沙咀經營著全九龍最大的「新城市餐廳酒廊」，身為管理者兼駐場歌手，收入遠比當藝員高。但他坦言，重返電視台全因：「因為喜歡演戲，而且不是每個人都有機會唱主題曲。」

煒烈開始登台唱歌，全靠家燕姐帶挈。（受訪者提供）

煒烈當年一晚都唱一至兩組。（受訪者提供）

已經搵到幾百蚊，當年算好多！（受訪者提供）

回巢後，煒烈迎來了演藝生涯中多個令人深刻的角色。最讓觀眾津津樂道的莫過於《我和殭屍有個約會》中的「御命十三」。那個金髮、紅衣、妝容誇張的經典造型，竟是他與編劇陳十三共同設計出來的。為了祭月那場戲，他在坪輋拍了七晚通宵，在不斷爆破的煙霧與爽身粉中被打得全身發白。

「御命十三」的造型。（《我和殭屍有個約會》劇集截圖）

祭月一場戲拍了七晚通宵。（《我和殭屍有個約會》劇集截圖）

此外，他在亞視時期也與尚未大紅大紫的甄子丹合作了《洪熙官》與《精武門》。即便拍攝極度辛苦，但他對甄子丹的專業與為人依然充滿欣賞。一直維持到2001年，煒烈再度離巢，移民新西蘭。

煒烈在《洪熙官》飾演「馮道德」。（《洪熙官》劇集截圖）

煒烈在《精武門》飾演「方蓋天」。（《精武門》劇集截圖）

被鬧祖宗十八代，還要賠罪鞠躬

過了新西蘭，卻因移民政策改變令煒烈回流香港，但他沒有重返演藝圈，而是去了夜總會做總經理。在那種龍蛇混雜的地方，這位曾經的小生收起鋒芒，學會了什麼叫「萬事以客為尊」。「真是被人指著祖宗十八代罵，賠罪鞠躬。」當時他已薄有名氣，很多人都認識他，但他依然得站在那裡讓醉酒客指著鼻子痛罵。「你沒辦法不忍，因為打一場架，你這場子就散了。客人是衣食父母，是給錢養你們的人，就算罵你，你只能笑。」

在那裡，除了辱罵還有引誘。許多女孩想找依靠，但他始終堅持「喺度食，唔好喺度痾」的底線。不過，每晚飲酒其實一直消耗自己的身體，碰巧一位與煒烈識於年少時的老闆，見他日子過得不容易，於是便叫煒烈放棄夜總會的工作，跟他搵食。自此，煒烈開展了人生的下半場。

