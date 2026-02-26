玫瑰叢生劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《玫瑰叢生》陸劇又名蟬女、最愛的你、愛如蟬翼、相遇恰逢其時、五光十色的我們、About Love，改編自宮緣乾同名小説。有楊磊為執導，由王子文、劉宇寧、蔣欣領銜主演的一套以都市愛情為題材的電視劇。劉宇寧近年憑多部古裝劇人氣飆升，如《折腰》、《書卷一夢》，今次嘗試現代愛情劇，不知道表現如何呢！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

玫瑰丛生官微@Weibo

《玫瑰叢生》電視劇情大綱

專業鑑情師李曉兮（王子文 飾）對待愛情認真且謹慎，扮各種假身份去滿足男性的幻想，繼而替委託人試探另一半對婚姻與愛情中的忠誠。有次，她誤將金融精英小貝（劉宇寧飾）列為鑑定對象，然而這位表面平凡的完美男友，竟然通過了她精心設計的「十四重考驗」，仍絲毫不動搖。

小貝曾經歷一段失敗的戀情，深受重創，使他對愛情築起高牆防線。他的忠誠與堅定讓李曉兮卸下心防，直視自己的弱點和對愛情的不安，與此同時，小貝也在曉兮的陪伴與下，撫平了心底的舊傷痛，學會放下過去，珍惜眼前人。兩人認識到愛情的更多面向，在互相救贖中成長，最終擁抱屬於彼此的真愛。

《玫瑰叢生》播出時間｜最新追劇日曆

《玫瑰叢生》電視劇幾時播? 《玫瑰叢生》一共有25集，由騰訊視頻播放，會員每日18:00更新，首更3集，SVIP搶先看1集。

玫瑰丛生官微@Weibo

《玫瑰叢生》演員人物關係圖

玫瑰丛生官微@Weibo

《玫瑰叢生》演員

王子文 飾 李曉兮

愛情鑑情師，專業幫人測試另一半的忠誠度，誤以為小貝是任務對象

玫瑰丛生官微@Weibo

劉宇寧 飾 小貝

金融精英，曾有一段失敗的戀情，在心中有未治癒的傷痛

玫瑰丛生官微@Weibo

蔣欣 飾 瑜

玫瑰丛生官微@Weibo

谷偉光 飾 老宮

谷嘉誠 飾 阿修