娛圈富婆帶父母豪遊坐頭等艙暗曬Hermès同LV　曾代父還債被追數

現年42歲的李彩華（Rain）近年專注在內地發展，工作不斷的她賺到盤滿缽滿，有傳她的身家早已超過2億，現時持有12個物業，成為圈中小富婆！雖然李彩華曾經歷閃婚閃離，但生活依然多姿多彩，早前她就飛到沙特阿拉伯過農曆新年，連日來在IG狂曬性感靚相，直至日前終於返港，更豪坐頭等艙、大曬Hermès及Louis Vuitton手袋！

李彩華在2019年2月突然宣布與拍拖半年的內地鋼鐵業商人黃彥書Eric已經在內地領證。（微博圖片）

但婚後二人長期分隔兩地，最後李彩華在2020年11月結束19個月的婚姻。（微博圖片）

李彩華豪遊中東坐頭等艙曬Hermès

李彩華曬出在機艙內的照片，並寫道：「I miss HK's everything😭😭😭 Coming back finally😭😭😭😭」相中所見，李彩華從埃及開羅出發，身處頭等艙的她更「不經意」曬出價值約12萬的Hermès Constance及LV手袋，而她今次更是與父母同行，她曬出父母的合照，並笑言：「如果……有個靚仔坐喺我對面，我就可以推開個TV，望住佢食個燭光晚餐了🤣🤣🤣🤣🤭🤭幻想中🤭🤭」雖然李彩華的願望落空，但她今次帶父母豪遊中東，絕對是孝順女！

李彩華坐頭等艙，又「不經意」曬出價值約12萬的Hermès Constance及LV手袋。（IG截圖）

Hermès Constance。（官網圖片）

帶父母豪遊中東！（IG截圖）

李彩華曾代父還債傳擁12個物業

早年以玉女歌手身份入行的李彩華，當年因父親生意失敗欠下債務，她要「代父還債」，曾被上門追數，一度上繳所有收入，承受還債的巨大壓力，她又自爆曾被前老闆提出「陪客旅行」，因拒絕「潛規則」而遭雪藏，其後在老闆娘幫助下，賠了200多萬解約金「贖身」。對於有傳持有12個物業，遍佈香港、澳洲、英國、泰國等地，李彩華就坦言從未計算過，並指買樓是為了「老咗嘅時候，唔使再辛苦地工作」，而生財有道的她經常大曬名牌手袋及服飾，當中就有不少Hermès收藏，更不乏超難買的限量版，看來已實現「財富自由」！

