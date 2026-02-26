雪梨14歲被TVB高層借醉非禮　幸黃樹棠出拳相救：佢話𡃁妹你都搞

翁靜晶一向敢言、剛烈，近日她的網台節目《危險人物2.0》，請來相識47年的好友雪梨做嘉賓，大膽講到娛樂圈的色狼。二人都是14、15歲未成年已入行，翁靜晶曾被攝影師哥哥揸住槍想在車上「霸王硬上弓」，而雪梨則被TVB高層借醉行兇周圍摸，幸好黃樹棠路過見狀即出手打這位高層，對他說：「𡃁妹你都搞？」才救了雪梨一命。

因誤會不打不相識 五台山碰面互兇：出去打過啦

翁靜晶與雪妮初入行已經認識，原本因為有人挑撥離間，令翁靜晶以為雪梨四圍唱她唱了自己的角色，所以二人初次碰面十分搞笑，雪妮憶述：「喺五台山，翁小姐行過嚟講咗句好經典『我唔驚你㗎！我叫我阿媽嚟！』我話同邊個講呢，隔籬冇人喎，即係同我講？咁我就回返佢一句『你叫你阿媽嚟我都未驚你，出去打過啦！』」後來二人也不知事件如何和解，雪梨就澄清，自己當時見到翁靜晶的照片，只說了：「個女仔咁靚，唔讀書真係嘥晒。」結果竟然被歪曲事實，幸好二人「不打不相識」。

揭黃曼凝遇潛規則險遭暴行 寧死不屈踢爛門逃生

兩人又講到另一位曾經很相熟的好友黃曼凝，雪梨更說：「佢嫁咗俾我以前個未婚夫（香港浸會大學電影電視助理教授盧偉力），佢仲同我講唔好意思，我話有咩唔好意思？未婚夫，未婚喎，唔係結咗婚嘛。」之後翁靜晶就指，黃曼凝幕前作品不多，很早已離開娛樂圈，但也有過非常不好的經歷，幸好她寧死不屈，翁靜晶說：「佢唔做娛樂墨，就介紹佢去做一間公司，我哋唔可以講嗰間公司，如果唔係佢殺咗我哋兩個！黃曼凝遇到好大嘅災難，基本上佢喺個公司遇到一啲好唔好嘅暴力，佢哋有個老細，唔好講，總之上咗去北京，發生咗非常之唔好嘅嘢……即係咁講，成龍好多女主角，佢係完全冇嘢，冇發生過任何嘢。（雪梨：你話同成龍呀嘛？）冇呀，所以得一部戲。」翁靜晶續說：「佢係好有性格嘅人，嗰單嘢就係上到去諗住傾生意，俾工佢做，但係搞到非常之……佢係反抗到底！總之都係男人同女人，佢係反抗到底，而家成日講啲娛圈大哥會夾硬嚟，呢個女仔係反抗到底，門都踢爛埋，反抗到底！我哋就係嗰時一齊玩，女仔行埋一齊保護佢，就係我哋最接近嘅時候。」

翁靜晶問：成龍搞過你呀？ 雪梨霸氣回應

二人之後又講到曾跟黃曼凝拍《A計劃》的成龍，雪梨坦言早前在YouTube見到很多人講成龍的情史、風流賬：「我覺得原來個個人睇嘢都係咁樣。」此時翁靜晶直接問：「佢搞過你未呀？」雪梨：「關你咩事啫？（翁靜晶：佢哋話有！） 佢哋話有？叫佢出嚟同我對質。」翁靜晶認為，如果大家後生、開心、有感情、你情我願，其實發生關係都冇問題，但如果當中涉及強逼就絕對不能接受，雪梨亦謂：「如果你講逼，我都唔逼得，真係死梗！」

翁靜晶14歲險遭導演持槍硬上弓 出手打退色狼：我報警你監都有得坐

二人各自講到未成年時差點被性侵的經歷，翁靜晶指自己14歲時因拍《喝采》與泰迪羅賓和一些導演相熟，由於她年紀小，導演們都對她很好，有次泰迪羅賓帶著她和電台高層、一班哥哥姐姐去怡東酒店的酒吧聽爵士樂，但她覺得很悶，於是泰迪羅賓叫一位導演先送她回家，翁靜晶大爆：「嗰個哥哥係導演嚟，嗰個嘢壞人嚟㗎你知唔知？佢車我去去咗佢屋企，佢話要返返嚟呢度，因為架車喺對面車房整緊，佢要返咗嚟攞車……結果郁手郁腳，你知唔知？仲要攞咗支槍出嚟，誇唔誇？佢攞支槍出嚟指住我，叫我……我就唔信佢『嘭』我，支槍好似手掌咁細，嚇細路，我打起上嚟喇同佢！你知我鍾意打交，我哋唔係女仔嚟，打到佢！我學功夫㗎細個，條友好細粒，打完佢之後我同佢講，『我話畀你聽，畀你得手你都死！我第一件事返去話畀我阿媽聽，我未夠年齡，我報警你有監坐呀！』嗰個嘢驚到騰騰震，我話而家唔使你送我返屋企，我即刻走返去怡東酒店話畀Teddy哥哥佢哋聽，頭先嗰個嘢係色狼，佢想夾硬嚟！全部人都知佢係邊個，我即刻去報串，佢哋算好啦，冇話報警，所以你話夾硬嚟得唔得？唔得！」

未成年雪梨遭TVB高層借醉非禮 黃樹棠義氣揮拳救命

而雪梨就試過被TVB高層上下其手，他形容對方是TVB當時的第一把交椅，憶述：「喺TVB拍完第一部戲，有一晚高層唔知喺邊間夜總會，喺度蒲，我飲大咗，瞓咗喺度，有個人喺度摸嚟摸去，我話『唔好搞我！走開！』啱啱黃樹棠行入嚟，一嘢執起佢，佢話『你𡃁妹都搞？』係咁揼佢，高層嚟㗎，係TVB第一把交椅，我迷迷糊糊睇住佢，心諗『打得好！打得好！』我都想打，但係我起唔到身。」在這裡補充少許資料，黃樹棠當年盛傳遭無綫封殺，有指就是因為他得罪高層，他2020年接受《明周娛樂》訪問時，曾坦承自己性格火爆、舉起右拳說自己「右手不聽話，砸掉了很多良機」。談及離開TVB的原因，他當時說是與TVB傾約傾幾次都談不攏，自問無論做幕前還是武指都盡心盡力，但公司提出的加薪幅度太低，每月只加五千，最終不歡而散。他在訪問中說：「我走到門口正準備離開，聽到對方話：『黃樹棠，我知你幕前又得，幕後又得，不過我睇你好得幾耐！』當堂無名火起，轉頭一拳打落佢塊面。」最後更被保安抬走。不過他當時就未有提及曾為雪梨打高層一事，或許是想保護對方名聲。

慨嘆昔日女星悲哀 翁靜晶：正常女仔遇到呢啲事唔敢出聲

講到影視圈當年的風氣，翁靜晶慶幸自己與雪梨都是夠惡之人，也不敢想像粵語片年代的陳寶珠、馮寶寶、蕭芳芳經歷過什麼：「所以你見蕭芳芳有個護苗基金，保護兒童免受性侵犯嗰啲，你可以理解到，我哋兩個係奇葩，我哋會打人！會反抗！會拎住大喇叭周圍話俾人聽發生咩事，正常女仔遇到呢啲事係唔會出聲，所以粵語長片嗰個年代啲童星，佢哋會經過啲乜嘢？（雪梨。辛酸囉。）唔好講童星，好多女性都真係會就範，好恐怖真係！」