首屆《城市劇藝節》公開招募劇團演出　舉辦城市導賞團孕育新血

由香港遊樂場協會P’ARTISTE主辦，首屆《城市劇藝節》（CITY ART FEST）將於2026年6月至8月期間舉行。《城市劇藝節》為一眾熱愛舞台劇藝的演出者及觀眾，提供多元觀賞角度：演出者可以透過參與公開招募，以低成本於專業場地演出，並透過公開及校園推廣及導賞活動，提升劇團知名度；觀眾亦可以參與其中，認識更多具潛質的劇團，並欣賞到優質劇作。在雙互推動下，實現劇團、劇藝可持續發展。

由香港遊樂場協會P’ARTISTE主辦，首屆《城市劇藝節》（CITY ART FEST）將於2026年6月至8月期間舉行。（大會提供）

首屆《城市劇藝節》大搞新意，以麥花臣場館P’ARTISTE為基地，公開招募四齣戲劇於場地內公演。劇團只需具備至少2年戲劇演出經驗，即可申請，獲挑選的劇團，將全權負責劇團運作、運作成本、售票及製作等事宜，而場地將免費提供7天使用權（4天排練、3天公演），燈光、音響、舞台硬件等專業設備外，更會協助宣傳，連繫學校、社區及導賞活動，讓劇團從中提升知名度。為達到雙互推動，劇團另需籌備一場青少年限定「麥花臣TEEN戲優先場」場次，並主持演員座談，深入剖析創作背後故事，啟發新一代熱愛舞台。

WALK IN HONG KONG（活現香港）透過專業人士領銜，漫步歷史景點，探究社會文脈，串聯藝術脈絡，引領觀眾共溯戲劇源流。（大會提供）

除了公開招募劇作外，《城市劇藝節》還設有香港城市劇藝導賞團，由專門策劃香港特色導賞團的WALK IN HONG KONG（活現香港）主理，透過專業人士領銜，漫步歷史景點，探究社會文脈，串聯藝術脈絡，引領觀眾共溯戲劇源流。此外，《城市劇藝節》更會走入校園，舉辦交流會，由各獲選的劇團核心人物進駐中學或專上學院，介紹即將登台作品外，亦會分享職涯歷程，藉此孕育更多年輕戲魂，同時將藝術融入社區。

麥花臣場館P’ARTISTE場地，舉行過不少活動。（大會提供）

對於首屆《城市戲劇節》，香港遊樂場協會督導主任（文化及體藝）簡蕙軒表示：「香港遊樂場協會近年致力為青年創造更多參與舞台藝術的機會，希望透過《城市劇藝節》，以及位於麥花臣場館地庫的全新場地P’ARTISTE，結合『社區、藝術與青年』三個核心元素，讓年輕人可以在有一定規模的演出環境中實踐創意、累積經驗，慢慢成為香港舞台藝術未來嘅主力。作為一個擁有豐富表演場地營運及藝術活動經驗的青少年機構，我們深知一個穩定的演出平台對舞台藝術發展的重要性，所以希望透過《城市劇藝節》這個項目，令大眾認識P’ARTISTE 不單只是一個表演場地，更是一個協助創意發酵、實踐夢想的地方。」

劇團公開招募由即日起至2026年3月16日（星期一）止，如欲了解更多，及獲取《城市戲劇節》最新消息，請瀏覽官方社交媒體：

