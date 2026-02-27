林曉培演唱會海報被指撞樣湯盈盈　欲請娃娃舜睇騷：我唱唔係佢唱

現年52歲的台灣歌手林曉培（Shino）即將於2026年4月4日假香港伊利沙伯體育館舉行《心動座標》演唱會，林曉培今日（26日）更親赴香港進行一系列的宣傳活動，與太極的《太極樂隊40周年巡迴演唱會-香港站》一同舉行發布會，但是早前林曉培的演唱會海報一發布，就意外地引起了網民的熱討，迅速成為話題。

台灣搖滾天后林曉培真係同湯盈盈有啲似。

台灣歌手林曉培即將於2026年4月4日假香港伊利沙伯體育館舉行《心動座標》演唱會。(ig@shinolin_lifemusic)

網民認錯做湯盈盈：開場歌係《We are family》

有網民在社交平台發表示：「我第一眼真係以為湯盈盈要開演唱會，原來係林曉培，有冇人都一樣覺得？」網民同時附上了演唱會海報的照片，直指她看上去與湯盈盈「一模一樣」，不少網民隨即留言表示有同感，為何錢嘉樂老婆會演唱會，更有網民搞笑的表示：「開場歌係《We are family》（湯盈盈主唱的《我們這一家》主題曲）」。

(IG@shinolin_lifemusic)

(ig@tong_ying_ying)

海報中，林曉培穿著帥氣的黑色皮製裝束，半仰頭的姿態搭配刻意收起的笑容。而最相似的應該是因為她仰起頭拍照，以致鼻孔有點大某些角度確實與湯盈盈頗有幾分相似，但就為這場即將舉辦的演唱會已成功吸引了不少網民關注。

（IG@shinolin_lifemusic）

欲請娃娃舜睇騷：我唱呀，唔係你唱，叫佢跳舞啦

而昨日（26日）的《林曉培心動座標演唱會-香港站》發佈會上，林曉培被問到海報被指似湯盈盈和關淑怡，她聽到關淑怡的名字便說：「咁lucky嘅我？」其後續說：「不知道怎麼回答，pass！」相隔13年再回港開演唱會，林曉培指香港是自己第二個家，談及25年前「娃娃舜」曾因翻唱其《娃娃愛天下》而爆紅，她向傳媒表示：「呼喚你！4月4號伊館等緊你！我唱呀！唔係你唱呀！」她說希望娃娃舜現況仍好好的，叫他到時可以跳舞，呼籲：「唔使買飛，我請你睇！」又笑言自己是一個Rocker都被其舞蹈折服。

（陳順禎攝）

（TVB）

未敢親自邀請鄭秀文做嘉賓：她是我偶像，我怎麼敢？

講到想偶像鄭秀文做嘉賓，問到會否私訊邀請，她說：「她是我偶像，我怎麼敢？這樣很失禮！」不過林曉培表示：「我們都是後來成為基督徒，某個角度我們也是主內的姊妹啦，更重要是我很敬佩她的勇敢，佢係我敬佩香港朋友嘅精神嘅代表。」林曉培原定於去年11月底跟太極舉行《林曉培 X 鄧建明起勢搖滾演唱會》，後因宏福苑大火延期，她透露當時已完成綵排，又大讚太極：「他做了一些歌，我覺得好勁，任何喜歡Rock music的孩子都會很期待！我自動報名在後台幫他做和聲。」現時未知何時再有機會合體演出，不過她再向香港人致意：「香港人面對大事的態度讓我很敬佩！愈是positive、能量越珍貴！」

（陳順禎攝）

（陳順禎攝）