東張西望｜事主失貓2年終尋回對方索價6位數字：希望佢迷途知返

昨日（26日）播出的一集《東張西望》講到事主陳小姐兩年前遺失愛貓，尋找了很久都找不到，但去年她突然在網上發現一帖文中的貓貓與自己的愛貓極其相似，始知道愛貓仍在人間。陳小姐聯絡帖主欲取回愛貓時，對方竟然索價6位數字天價，認真誇張。

事主陳小姐兩年前遺失愛貓。(節目截圖)

陳小姐聯絡帖主欲取回愛貓時，對方竟然索價6位數字天價。(節目截圖)

陳小姐表示對方索價6位數字

陳小姐表示之前：「同時都不停貼街招，我就貼咗一萬張嘅彩色貼紙街招，都不停喺網上平台去轉載。」大約在2025年尾，有人在社交平台指自己執了一隻貓，事主陳小姐：「嘩，係自己隻貓貓喎」。對方其後卻聲稱事主遺棄愛貓，陳小姐朋友與「新貓主」進行交涉，並要求支付30萬元才歸還，「新貓主」兩夫婦又要求事主就尋貓啟示寫上的「厚酬$3000」，要求陳小姐先付錢：「一開始要求30萬，然後再要求8萬。佢亦都話我幫你尋到貓，根據你張尋貓啟示，係咪應該先畀咗三千蚊。」其實事主曾報警求助，無奈因證據不足未能獲警方協助。

陳小姐表示對方索價6位數字。(節目截圖)

《東張西望》嘗試聯絡「新貓主」進一步了解及交涉，可惜對方聲稱：「呢個係公事電話，唔回應任何嘢。」節目組亦表示希望他留下私人電話繼續跟進，但被對方拒絕。陳小姐希望兩人盡快還貓：「希望佢迷途知返。」