75歲影后演少女與小38歲男演員拍吻戲上熱搜　網民調侃：真係夠膽

75歲的內地影后劉曉慶，去年曾因逃稅風波引起爭議，其後澄清並迅速回歸工作。隨着短劇市場的崛起，她近來也轉向拍攝短劇，而最新作品《錦繡安然》一上線便登上熱搜。劇中劉曉慶挑戰高難度角色，再次飾演少女，甚至與小她38歲的男演員金珈上演桃花樹下的吻戲，震撼不少網民。由於劇中飾演太后的女演員年紀比她只小12歲，網民調侃稱：「編劇敢寫、導演敢拍，慶奶還真敢演！」

75歲的內地影后劉曉慶再次飾演少女。(小紅書圖片)

劉曉慶與小她38歲的男演員金珈上演桃花樹下親吻。(小紅書圖片)

劉曉慶親自上陣與金珈上演桃花樹下親吻

這場吻戲的年齡懸殊使輿論兩極化，但敬業的劉曉慶親自上陣，反覆拍攝18次。不僅如此，她在深夜雨中排練也毫無怨言，劇組則用重度柔光處理鏡頭以減少違和感。儘管畫面爭議不斷，有觀眾讚揚她打破了年齡限制，令高齡女演員的更多可能性。對於外界質疑，劉曉慶霸氣回應：「劇本需要，非個人加戲。」強調女性不應被年齡束縛。

劉曉慶親自上陣與金珈上演桃花樹下親吻。(小紅書圖片)

劉曉慶呢幕吻戲反覆拍攝18次。(小紅書圖片)

其實，劉曉慶的感情生活同樣備受關注，網絡傳聞她曾有「至少8段戀情」，但她公開否認，坦言自己的感情經歷「數得過來」。目前她將事業擺在首位，不希望被花邊新聞定義。據資料顯示，她曾有過四段婚姻，分別是首任演員丈夫、助理及現任富商丈夫，其中「兩個是結過婚的伴侶」。