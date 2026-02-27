「細龍太」陳思圻創業　推出自家衛生巾：包裝每粒字都是我設計

《愛回家》「細龍太」陳思圻（原名：陳偉琪）除了身材好之外，本身亦多才多藝，擅於打籃球及彈奏豎琴。不過離開TVB後，幕前曝光亦確實減少，儘管曾參與HOY TV劇集《我愛九龍城》，但自去年10月卻突然消失，她近日再上水自爆有新發展，原來她成立了自己的女性健康品牌，創業做老闆賣衛生巾。

陳思圻憑《愛回家》的「細龍太」入屋，雖然已離開劇組，但每逢她與二房蘇恩磁、鄭世豪合體聚會，網民都表示掛念。（IG@vthechan）

陳思圻有份參與HOY TV劇集《我愛九龍城》演出。（IG@vthechan）

不過自從10月的全運會宣傳活動後，陳思圻便消失幾個月。（IG@vthechan）

潛水數月 忙於籌備自家衛生巾品牌一腳踢

陳思圻早前有IG分享一張其廣告板照，有她和幾包衛生巾，原本以為她只是代言人，但她卻說：「人地話慢工出細貨：我設計的品牌今日面世了。」她希望為女性健康出一分力，又表示過程絕不容易：「我為左搵到一個可以符合呢個標準的產品，做左好多同市面上衛生巾的比拼。由您地睇到包裝上的每一粒字，到所有宣傳的圖片和字體一切，都是我設計的。原來用心做一個品牌真係好花時間，而家越來越佩服各位創業人士，真的不簡單。謝謝伴著我一起努力的您們🙏🏻」

近日陳思圻上水宣布做老闆娘，她說：「人地話慢工出細貨：我設計的品牌今日面世了。」（IG@vthechan）

陳思圻分享品牌的廣告板，表示：「我為左搵到一個可以符合呢個標準的產品，做左好多同市面上衛生巾的比拼。由您地睇到包裝上的每一粒字，到所有宣傳的圖片和字體一切，都是我設計的。」（IG@vthechan）

曾貪平忽略健康容易感染 格外重視無添加材料

陳思圻指品牌拿到多項國家標準認證，亦用天然植物提煉的材料，堅守五項無添加承諾：「無氯氣漂白、無甲醛、無熒光增白劑、無柔軟劑、無重金屬，敏感肌都可以安心使用。由日用護墊到夜用安心褲，全方位滿姊妹們足不同需求，希望可以成日陪著妳 ❤️💕」她提到自己的經歷，指過往選護膚品、洗頭水、衛生巾、保健品時，試過貪平而忽略了健康，直言：「以前我都係買最平牌子，然後做了很多衞生巾測試，發現了原來好多恐怖的棉花，真係會感染。」她指若用了不好的材料，可能會很污糟、易發炎，甚至影響生育，因此自己格外重視原材料的品質，又呼籲大家試試購買她的品牌。

她提到自己的經歷，指過往選護膚品、洗頭水、衛生巾、保健品時，試過貪平而忽略了健康，直言：「以前我都係買最平牌子，然後做了很多衞生巾測試，發現了原來好多恐怖的棉花，真係會感染。」因此她格外重視材料品質。（IG@vthechan）