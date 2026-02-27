37歲「𡃁模始祖」海邊大石擺拍勁「牙煙」　喱士吊帶背心勁吸睛

現年37歲的「𡃁模始祖」文詠珊（Janice Man）2019年下嫁富二代吳啟楠（Carl）並已為人母，雖然貴為「億萬闊太」，但仍然沒有放棄事業。家庭事業兩得意的她，日前分享了性感照雖然吸引了大批網民力讚，但是亦令不少網民擔心她差點滑倒，因為她站在一塊濕滑的大石上。

文詠珊已為人母。(小紅書圖片)

不少網民擔心文詠珊差點滑倒，因為她站在一塊濕滑的大石上。(小紅書圖片)

文詠珊「白到反光」

文詠珊早前在三亞拍攝了一輯性感的照片，引起不少網民的關注。她在社交平台分享的照片中，演繹了多個時尚造型，分別有：細肩帶連身裙、白色露腰長裙及低胸黑色喱士吊帶背心，搭配波點短裙和淺棕色皮草。這些衣服讓她展露白皙香肩及勾勒出纖瘦曲線，當中她在濕滑的石頭上擺拍的動作，增添了一絲自然撩人的氣息，為照片注入了一點懸念。她肌膚白皙細膩，被網民讚「白到反光」，修長雙腿更成為焦點，完全不見產後任何痕跡。

文詠珊早前在三亞拍攝了一輯性感的照片，引起不少網民的關注。(小紅書圖片)

文詠珊肌膚白皙細膩，被網民讚「白到反光」。(小紅書圖片)

文詠珊未因結婚而停下腳步

回溯文詠珊的演藝生涯，她早於十多歲時便以平面模特兒身份進入娛樂圈，成為大家的宅男女神。其影視作品包括《內衣少女》、《大追捕》，並憑《赤道》與《寒戰II》兩度獲香港電影金像獎最佳女配角提名。2015年後，她轉戰內地，憑《九州·海上牧雲記》和《冒險王衛斯理》等劇集打開知名度。2019年，文詠珊嫁給身家逾億的金融才俊吳啟楠，婚後生活低調奢華，但她並未因此停下腳步，2023年憑電影《消失的她》斬獲逾35億人民幣票房，成為令人敬佩的億萬票房女星。

文詠珊未因結婚而停下腳步。(小紅書圖片)