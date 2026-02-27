邱士縉Stanley透露外賣Look求婚　拒找姜濤做伴郎：驚要照顧埋佢

MIRROR第一人夫邱士縉（Stanley）早前宣布與女友李炘頤（Alina）訂婚後，昨日（26日）首次現身銅鑼灣出席公開活動，冧爆分享求婚細節同婚禮籌備進度，閃盲全場！記者先問到他何時派雙封利市、訂好婚期未、在香港或外地舉行等等，他都指因為正籌備當中，加上今年犯太歲要低調，故此要先賣關子，只說：「下年派雙封！」

外賣Look外地向Alina求婚 未敢公開求婚片段：太核突喇著成咁

他透露求婚是去年去外地旅行時發生，事前完全沒有與MIRROR兄弟商量過，保密功夫做到足。他表示自己其實沒有特別計劃，只是很早已有共識約在35歲左右結婚，旅行時將戒指隨身攜帶，去到一個「不會再去第二次」的地方，覺得時機成熟便行動，決心在今年做個有承擔的男人。縱然Alina一度因為有隨行外國朋友而猜到端倪，更心想自己穿著「外賣Look」十分難看，為何偏偏要選這個時候求婚，但Stanley霸氣表示：「我唔理，我覺得唔會再嚟第二次，嗰個moment重要啲。」結果Alina感動爆喊，Stanley見到對方如此感動，自己也跟著開心得哭出來。至於會否公開求婚片段？Stanley笑言未決定：「太核突喇件事，我唔mind啫，佢mind吖嘛，點P圖都冇用，著成咁。」

Jeremy最早知婚訊 狠拒姜濤做伴郎：擔心要照顧埋佢

Stanley求婚成功後，第一時間是先向公司匯報，由於他跟Alina關係穩定，加上自己年紀不少，故公司也早有心理準備。至於在MIRROR兄弟之中，李駿傑（Jeremy）則是最早知道婚訊的人，提到姜濤與Jeremy爭著做伴郎，Stanley竟然決斷婉拒姜濤，笑稱：「姜濤嚟參加就得㗎喇，我唔係擔心佢唔嚟，係擔心佢做伴郎要照顧埋佢，因為真係要做嘢㗎嘛兄弟同伴郎。」他大讚Jeremy處事細心，比較適合擔任伴郎，至於「頂酒」重任就點名交給呂爵安（Edan）與邱傲然（Tiger），其他兄弟負責表演或者穿得帥氣出席就已經很開心。被問到兄弟們知道婚訊的反應時，他親身示範大家拍拍他肩膀說句：「加油呀！」雖然他暫未公布婚禮地點，但也透露MIRROR兄弟不需要請大假，因為大家都各有各忙。

否認奉子成婚 對婚禮只做課金角色全由Alina作主

此外，Stanley否認是奉子成婚，對「造人」採取順其自然態度，但不諱言希望有小朋友：「可能享受二人世界先。」談到婚禮細節，Stanley表示Alina一向對儀式感很有要求，自己的責任就是簽支票、課金，總之最重要是讓新娘子漂亮登場。他又透露目前連婚紗照都未拍，因為要等Alina選中合心意的婚紗，問到有「大表波」之稱的他常常騷肌，應該可以不穿禮服赤膊上陣，他自信地說：「我人著衫，所以唔使擔心！（記者：會唔會唔著衫？）唔著衫？唔得，我見Tyson Yoshi都有著，所以我都要著。」

理解粉絲要時間接受 預先TG公布：想佢哋早啲知

粉絲得悉婚訊後反應兩極：「其實你問我呢，當刻佢哋一定要時間接受，追捧咗我咁耐。佢哋冇話唔祝福我哋，係好理性討論，佢只係覺得要時間接受。」他知道粉絲其實替自己高興，被問是否在宣布前先在TG「打底」，他說：「我覺得又唔係畀心理準備，純粹嗰刻對我係好重要嘅moment，我好想佢哋會早過我真係公布嘅時間分享我心情畀佢哋聽。我真係好開心，佢哋見證住我由普通一個人、《全民造星》、到入MIRROR，經歷好多唔同嘢，真係陪住我成長。而家踏入另一步，每個moment佢哋見證住，好多謝佢哋一直喺度。」

最後，談及馬年工作大計，他表示自己一直很努力，單是去年已經拍攝了《COURT！》、《日落下的彩虹》與《IT狗2.0》等多部劇集及電影，很期待能盡快推出：「我希望我拍咗嘅嘢快啲上，特別係電影，好睇時間，上年我只係出咗一套劇，陳健朗拍嗰套。我又唔係好似其他歌手咁keep住有歌出，都變咗想快啲有作品畀大家睇到。」