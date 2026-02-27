翁靜晶首認後悔與劉家良忘年戀　曾多次逃走失敗：我係反面教材

翁靜晶的網台節目《危險人物2.0》，近日請來相識47年的好友雪梨做嘉賓，節目尾段二人真誠對話，大談未成年發展忘年戀的感受，更叫大家不要學她們。雪梨15歲時戀上29歲的徐少強，儘管對方已婚，但戀愛腦的她仍為男方誕下一子一女，最終徐少強未有為她離婚，雪梨於是獨力將子女養大。而翁靜晶則在14歲對比自己年長30年的劉家良一見鍾情，兩年後重遇後交往，當時男方同樣有家室，更不止一房太太。雪梨跟翁靜晶的情路有相似之處，但不同的是，劉家良與元配離婚娶翁靜晶，翁再為他誕下兩名女兒，如此看來翁靜晶似乎較為幸福，不過她在節目上，罕有地承認自己多次想走都走不了，自封反面教材：「我後悔，我話畀你聽我後悔。」

雪梨遭徐少強母阻爆料 翁靜晶抱不平：佢個仔難受你唔難受？

翁靜晶先問雪梨有否做過什麼轟烈事，對方答：「試過一次，（記者）咪話點解同徐少強分手，咁我噏晒啲嘢出嚟，第日佢阿媽就打俾我『雪梨，唔好再講佢。』我話『得，伯友，我封口，我唔講，自此之後我就唔講佢啲嘢。』佢話『係啦，好肉酸呀，我個仔會好難受。』我話『OK，我唔講。』」翁靜晶聽後很氣憤，反問：「你冇阿媽生㗎 ？個仔就難受，你就唔難受？你話俾我聽嘛，打佢一身囉，咩呀？」她指自己更親自見過徐少強在雪梨產後攬住第二個女人，「我諗住如果你話郁佢我就去！」然而，雪梨自言當時是小綿羊，根本做不出。

翁靜晶反思忘年戀：大人唔應該咁攞我哋著數

翁靜晶反思這種忘年關係，她直指：「如果而家角度睇，佢哋係大人，我哋係細蚊仔，佢唔應該咁樣攞我哋著數嘅。就算我有幾咁鍾意你，嗰個情況要拒絕，我哋鍾意你，你就話『對唔住喇，小朋友…』」雪梨都承認自己當時14歲半太年輕，翁靜晶續說：「你哋啲老男人，睇中咗細蚊女，氹咗個細蚊女，對你有感覺，你都要話畀細蚊女聽你諗清楚先，你要等佢長大先。我哋共同發生嘅情況就係話，我哋係真心真意，然後好快有細路哥，然後當你有細路哥之後、入咗呢個局入面，你就走唔到，我困咗喺度。（雪梨：我冇得走添啦！）」

翁靜晶自爆看《Lolita》感同身受爆喊想逃走：我走過好多次走唔到

翁靜晶透露幾年前看了一套名叫《Lolita》的電影，結果爆喊，因為她發現自己便是主角Lolita：「嗰個故事係咩呢？一個年紀比較大嘅男人，鍾意咗個好細個嘅女仔，都係未成年嘅女仔，個女仔好癡迷咁以為係鍾意佢，其實整個過程入面，個大人應該係知道呢件事係唔啱，唔應該接受個細蚊仔，中間好多時想逃走，我有想逃走，你有冇想過逃走？（雪梨：有呀。）」翁靜晶感慨謂：「我都有逃走，逃走唔到，因為佢會講好多嘢畀你聽，叫你唔好走，整到好可憐，我嗰時走過好多次走唔到，譬如你識咗第二個男仔又好，有啲咩嘢，你有機會走⋯⋯」雪梨指自己並冇機會走，只求和平分手，但徐少強又會央求她復合。翁靜晶聞言表示，自己不想女兒入娛樂圈，因不太認同許多圈中人的思考方式，但雪梨就認為，娛樂圈能訓練一個人的成長、耐性、解決問題的能力。

為義氣死守婚姻 陪劉家良走到最後一刻：唔值得學習

翁靜晶繼續剛才的話題，重提自己在困局多時：「我咁惡都走唔出嗰個局，我都喺個局，你生咗第一個細路哥之後，基本上困住咗，你再生多個細路哥，你係呢世都走唔到，中間好多次想過逃走，係逃唔到。」雪梨安慰她，指其實翁靜晶現在都過得很好，但翁靜晶卻說：「就係因為走唔到，咁就點樣喺呢個走唔到嘅局入面，走一條比較好啲嘅路囉，就係去讀書囉，如果唔係就大鑊。同埋我個人你知我講義氣，有一樣嘢咁講，去到有咗細蚊仔、有咗個承諾，而佢亦都真係離咗婚，我又同佢結咗婚，無論係點樣都好，呢條路只能夠行落去，行到尾，行到最後一刻。無論後來感情演變成一個點樣嘅感情，或者我當佢爸爸又好、當佢伴侶都好，我都係行到最後一刻，但係呢啲咁嘅死守，我性格係一種死守嘅人，為咗義氣堅持到底係好蠢嘅，唔係呢個世界嘅人應該學習。」

嘆香港社會畸形怪罪小朋友 若肯循規蹈矩或已嫁富商

翁靜晶認為香港是個畸型社會，成年人與小朋友相戀，責任落在小朋友身上，被怪罪的是小朋友，使她覺得很吃虧：「做女人始終……你話幾咁時髦都好，世界幾咁Modern都好，一到男女嘅嘢就唔平等，肯定賴你，唔理你係一個小童定係大人，大人就更加添，所以只有搵你先聽得明，我哋經歷係好似。」翁靜晶坦言，以自己和雪梨當年的美貌，如果乖乖地走其他女明星的路，可能已嫁給醫生、富商，雖然雪梨不同意，認為一入豪門深似海，不過翁靜晶就覺得，至少嫁個專業人士都好：「一般嚟講你又乖又靚又循規蹈矩，你最低限度都搵個專業人士對你好，大家好平坦，年紀相若，但係點解有平坦嘅路又唔行，要行到咁樣呢？」

直認後悔行錯路 自封超級反面教材：千祈唔好學我

翁靜晶憶述當年母親做了很多奇怪事，使兩母女關係差，但後來她知道對方的「破壞」，其實都是想幫她走、協助她逃跑，可惜在當年她只會覺得母親是刻意跟自己作對。她自言好蠢、性格差又不溫馴，又謂：「而家到人生呢個階段我成日檢討吓，如果我行另一條路，選擇行另一條路，我人生係咪好啲呢？」雪梨樂觀地安慰，讚翁現時的路也十分精彩，此時翁靜晶問了句：「你有冇諗過行第二條路，你有冇後悔？」雪梨果斷回答：「冇。」

不過翁靜晶就不諱言自己有後悔：「你硬頸，我後悔，我話畀你聽我後悔。（雪梨：後悔有咩用，人都唔喺度。）係呀，但係我後悔，冇用都要後悔啦總之就係，後悔都冇辦法，我唔會話後悔到精神病、後悔到扻頭埋牆，但係我好理性咁話畀自己聽，條路係揀錯，唔應該咁行。（雪梨：咁你咪教你個女唔好咁行囉。）佢精過我，我知道喇，我喺呢個世界最大嘅貢獻就係我係一個反面教材，總之大家千祈唔好學我，我係超級反面教材。」雪梨和應說：「我都係，唔好學我，大家飲杯。」

