與黃夏蕙寫「福」字　蔡俊彥挑戰20次才滿意：揸劍易過揸筆

黃大仙中心全新文化地標《福牆》昨日（26日）正式揭幕，這巨型藝術牆全長18米、高3.8米，匯集108幅由跨界別人士創作的「福」字墨寶，設計更融入獅子山輪廓，寓意團結與堅毅精神。出席揭幕儀式的嘉賓包括黃夏蕙（夏蕙BB）、劍擊世界冠軍蔡俊彥、著名填詞人鄭國江、設計師靳埭強、書法名家區大為、水墨藝術家何百里與黃家偉等，場面熱鬧，吸引大批市民圍觀。

夏蕙BB寫毛筆字好陌生 求黃大仙保佑終成功

年年裝頭炷香的夏蕙BB與黃大仙廟淵源甚深，她受訪時笑言，今次為「祝福里」《福牆》寫「福」字可謂新挑戰：「我以前讀的多是『番書』，揸毛筆寫中文字對我來說真的好陌生！今次寫這個『福』字，我寫了很多次才成功。」她透露，寫字期間全程祈求黃大仙保佑：「我一邊寫一邊跟黃大仙說，請保佑我寫到這個字，我想用這個『福』字祝福香港人，結果真的成功了，好感動！」

每年農曆新年，夏蕙BB都會以不同造型到黃大仙祠上香，今年她的觀音造型大獲好評，她興奮表示自己已經開始構思下年造型，欲應節以「羊」為主題，一定會比今年更驚喜！

蔡俊彥自嘲書法僅小學程度 寫20次才成功：揸筆難過揸劍

應屆花劍世界冠軍、「世一」劍手蔡俊彥同樣有份創作「祝福里」的「福」字，但他笑言今次任務比劍擊比賽更艱鉅：「揸劍易過揸筆！我的書法技術只得小學程度，今次寫了差不多20次才寫出滿意的作品，幸好最終成功了，可以掛於『祝福里』祝福大家。」

蔡俊彥更自爆與黃大仙有一段奇妙緣分：「去年蛇年，我媽媽來黃大仙祠為我求籤，簽文指我由年中開始各方面會好轉，結果我真的奪得了世界冠軍！我覺得黃大仙真的很靈驗，所以今年會請媽媽再來求籤。」

新年被親戚問到感情狀況，蔡俊彥靦腆表示「順其自然」，至於會否有興趣進軍娛樂圈，他笑言有興趣，若要於唱歌及演戲二選一，會選擇唱歌，不過前提一定是優先劍擊訓練，之後才兼顧娛樂事業。」