江美儀自揭奪視后陷事業低谷　戶口縮水：真係冇嘢做，零收入

TVB視后江美儀入行30年，最近因《名媛望族》的重播，飾演「三太太」的人氣再次急升。她近日接受陳志雲YouTube頻道節目《志雲頻道 stephenchannel》專訪，大談入行多年的高低起跌。一直以演技精湛見稱的她，原來在演藝路上並非一帆風順。她在節目中坦言自己「俾人鬧咗十幾年」，更無奈揭露在2022年奪得TVB「最佳女主角」（視后）寶座後，非但沒有迎來事業高峰，反而陷入了完全沒有工作的窘境。



捱鬧十幾年突獲激讚：恍如入平行時空

提到近日網絡上掀起的一股「江美儀熱潮」，江美儀坦言感到極度不可思議：「唔知點解2026年1月嘅時候再播又會咁hit，我俾人鬧十幾年啊嘛，突然起身個（世界）唔鬧你喎，跟住仲要讚你喎！」她笑言自己恍如進入了另一個平行時空，連以前拍落的廣告和舊戲都突然獲網民激讚。

江美儀演技出色。（影片截圖）

劉松仁﹑江美儀激烈爭吵。（影片截圖）

江美儀眼神充滿哀怨與淒涼。（影片截圖）

江美儀演出了可憐感。（影片截圖）

她笑言自己恍如進入了另一個平行時空。 （影片截圖）

奪視后即陷事業低谷：真係冇嘢做

2022年，江美儀憑《下流上車族》勇奪TVB視后殊榮，本以為事業會更上一層樓，結果卻迎來了意想不到的低谷。陳志雲在節目中問及這段時期的狀況，江美儀毫不避忌地直認奪獎後隨即面臨失業：「2022年，攞完個視后之後就真係冇嘢做。」、「最難捱係攞完視后之後啦，個市又唔係咁好，搵錢機會少咗，然後銀行戶口啲錢就越來越少。」

江美儀直認奪獎後零收入。（影片截圖）

為生計轉戰內地帶貨 捱過一年零收入

為了生活，江美儀決定主動出擊，轉戰內地市場尋找生機。她透露自己放下了視后身段，進軍內地加入直播帶貨的行列：「我都仲要生活㗎嘛，咁我就向外求喇，返去內地睇下有冇直播帶貨呀。」。她坦言這個過渡期極度艱難，前期鋪墊了足足一年時間幾乎零收入，直到後來才慢慢摸索出自己的定位，靠分享護膚養生心得成功吸納了一班忠實粉絲。她強調自己依然非常熱愛演戲，暫時不會放棄香港的演藝事業，但在現實面前，只要肯勤力，條條大路通羅馬。